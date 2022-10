Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular seco de res con frijoles, ensalada de rabanito y arroz bien graneadito. Para beber se pidió una jarrita de emoliente calientito. “María, estaba leyendo la entrevista que dio a Trome la destacada psicóloga Pilar Sordo sobre las relaciones de los padres con sus hijos en estos tiempos digitales y me pareció muy interesante. Entre las frases que más me llamaron la atención está esa que dice que hoy ‘somos padres ausentes en el hogar’, o sea, estamos físicamente en casa, pero no escuchamos a los pequeños, les damos un celular o les compramos algo para que se entretengan.

LEE TAMBIÉN: Chato perdió por mujeriego

Hay muchas justificaciones, como el trabajo. Pero la verdad es que eso no es criar bien a los hijos. Ahora que hay tantos hogares disfuncionales -donde falta el padre o la madre- es importante reforzar los lazos con los chicos. Entré a ‘bucear’ y buscar más información a la página de la psicóloga chilena Pilar Sordo, quien es experta en el tema. En su portal web (www. pilarsordo.cl) recogí algunos tips, los cuales quisiera compartir con todas aquellas personas que se encuentren interesadas, pues te enseñan cómo educar a tus hijos, no solo en la infancia, sino también en la adolescencia.

¿Cómo pasar el tiempo libre con los niños?: Jugar en la calle. También con naipes, ludo. Inventar situaciones. Llevarlos a pasear, al zoológico, al cine, a visitar a la abuela. Una tarde de juego puede ser de crecimiento interno, pues existe la posibilidad de hacer mil cosas. ¿Qué hacer ante un berrinche?: Depende de cada niño, pero una alternativa es dejar que el berrinche sea en solitario. Otra opción es usar el ‘tiempo fuera’: sales de la habitación y dejas al niño en su cuarto hasta que se le pase y vuelva contigo. Nadie se ha muerto por llorar. ¿Los castigos largos son efectivos con adolescentes?: Sí, pero tienen que ir en proporción de lo que el chico hizo. Los padres solemos castigar en estados de neurosis y sobredimensionamos la sanción. Yo hago eso con mis hijos. Me aguanto la cólera y les digo: ‘Mañana te digo mi decisión (sobre el castigo)’. ¿Cómo hacer para que los chicos no se vuelvan rebeldes?: Eso es imposible. La rebeldía es parte del proceso de adquisición de independencia. Se hace para decir: ‘Yo soy yo’ y separarse del otro. Es muy fuerte. Hay que manejarlo señalando, con disciplina, límites claros para los hijos. Existen cosas que se deben respetar, como los horarios, decir a dónde van, con quién. ¿Cómo controlar a un adolescente dominado por su enamorada y que no obedece a sus padres?: Cuando un adolescente entra en ese circuito es que sus padres no lo supieron gobernar cuando era niño. A ese chico hay que dejarle claro, con amor y cariño, qué es lo que se acepta en casa y con la enamorada. Se debe establecer las reglas. El enamoramiento las tiene: no pueden estar en el cuarto, sino en la sala; deben llegar a casa a cierta hora... Consejos sencillos, pero efectivos”. Pucha, mi amigo tiene razón. Me voy, cuídense.