Valores deportivos

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un pollito dorado con ensalada rusa, arroz blanco graneadito, rocoto y, para la sed, una chicha morada con poca azúcar.



“María, los Juegos Panamericanos realizados en Lima, que acaban de llegar a su final, han sido excelentes por su organización, pero también emocionantes y hasta conmovedores por el esfuerzo de los miles de atletas de 41 países que dieron su máximo esfuerzo para ganar una medalla o, cuando no tenían posibilidad de luchar por una, de al menos mejorar sus marcas personales.



Y el sacrificio de los deportistas peruanos merece un capítulo aparte, pues casi siempre con escaso apoyo del Estado lograron, con talento, garra y mucho amor propio, meterse en el top ten del medallero, un logro histórico para nuestro país. Lima 2019 deja excelentes enseñanzas a nuestra sociedad, especialmente a nuestros niños. Creo que nos ha quedado más claro que se pueden hacer grandes cosas y alcanzar los objetivos más difíciles si se trabaja duro. Algunos valores que la competencia nos dejó:



COMPROMISO: La constancia, la entrega, el levantarse una y otra vez después de cada caída, son esenciales en todo buen deportista.



RESPETO: Es saber perder, empatar y ganar mostrando consideración por el rival. Es seguir las reglas del juego y no hacer trampa, pues de lo contrario sería insultarse a sí mismo.



DISCIPLINA: Los buenos resultados no llegan solos, sino que son fruto de horas de preparación y concentración. De cumplir horarios, de realizar actividades en su debido momento.



CUIDADO POR LA SALUD: Es no hacer nada que pueda dañar el cuerpo y el alma. El deporte lleva a practicar una vida mucho más saludable.



SOLIDARIDAD: Es el respeto a los demás, el apoyar a otros deportistas, así sean rivales, para que sigan adelante y continúen creciendo.



TRABAJO EN EQUIPO: Detrás de todo deportista hay siempre un equipo que comparte su objetivo y que lo apoya siempre. Ningún atleta logra grandes cosas solo.



LIDERAZGO: Un buen deportista no solo lo es en lo físico, sino que además, por sus valores morales, es un ejemplo a seguir, no solo cuando hace deporte, sino en todo momento.



COMPETITIVO: Se plantea metas importantes y se visualiza en lo más alto. Lucha siempre por superarse a sí mismo y a sus rivales. Constantemente se traza nuevos objetivos y se siente seguro de alcanzarlos.



OPTIMISMO: Siempre pone buen rostro ante las adversidades. No se deja vencer por los malos momentos. Afronta las derrotas con tranquilidad y actitud positiva”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.