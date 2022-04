Pancholón entre dos amores

El Chato Matta llegó al restaurante por una causita rellena con pulpa de cangrejo y un arroz con mariscos a lo macho con rocotito molido. Para calmar la sed pidió una chicha morada heladita. “María, el viernes al mediodía me timbró el gran Pancholón, amo y señor de la noche, de la cochinadita, de la patadita debajo de la mesa y el dame que te doy.

‘Chatito, vuela, ya estoy en el sauna, van a poner hierba fresca, baja urgente’... Causita -me dijo el gordito- estoy herido. Celebré el ‘Día del abogado’ y me premiaron en la cebichería La Caleta de Chucuito. El dueño del restaurante, mi compadre Gabriel, contrató a la ‘Sonerita’ Stefany Castillo, que está dando la hora y pone saoco con su imponente voz para deleitar a ‘tramposos’, ‘canallas’ y ‘partidores’.

Separé una mesa especial para una ‘catira’ venezolana mamacita que es mi nueva conquista. Los abogados del Callao volaban, murmuraban, comentaban y se preguntaban ‘qué les dira Pancholón que siempre lo vemos rodeado de bellas mujeres como Héctor Lavoe’. En eso, su amigo, el doctor Emilio Mendoza, le pregunta delante de todos cuál es el secreto para estar siempre rodeado de guapas mujeres.

El gordito se puso serio y soltó sus tips. El primer requisito para conquistar a las damas es tener carisma, hacerla sentir que es la única y que cuando comparten la intimidad tienes que hacerle el ‘salto del chanchito’, dejarlo todo en la cancha como Lapadula. Ya estaba picadito y me fui a la mesa especial que había reservado para estar con mi ‘catira’ y en eso se escucharon unos tremendos gritos. Era la psicóloga, quien caminó conmigo 5 años, y estaba histérica, como una loca.

Se sentó al frente furiosa. Un poco más y arma el broncón a la venequita en pleno local. Pero se fue al estrado y le pidió a la ‘Sonerita’ que le dedique ‘Mal hombre’ al infiel. ‘Va para ti, desgraciado’, le increpó. ‘Has destrozado mis ilusiones/ has hecho trizas mi corazón/ y te has burlado de mi confianza/ y me has dejado sin tu calor /malo, perverso, desalmado. mal hombre, acomplejado, sátiro, enfermo y cruel, canalla, estúpido engreído, rufián cual engreído, neurótico, infiel’… Asu, la cosa se puso brava.

Cuando la sangre iba a llegar al río, apareció el gran ‘Kalulo’ para aprovechar que la psicóloga estaba dolida y consolarla. Paño de lágrimas. Pancholón le cantó mismo Vity Ruiz: ‘Igual que tú, mi hermano, soy galante... como tú siempre has dicho voy pa’ lante... Todo queda entre familia, como tu y yo somos hermanos, por amor no hay que pelear...’.

Pero la ‘catira’ se me fue encima: ‘Eres un falso, basura, olvídate de mí. No puedo estar con un hombre que no respeta a nadie’ y le metió un cachetadón que sonó hasta la Punta”. Pucha, ese señor Pancholón nunca va a cambiar, encima lleva a sus conquistas al mismo lugar, es un cochino sinvergüenza”. Se va a quedar solo, viejo y triste. Me voy, cuídense.

