Pancholón y sus tips

El Chato Matta llegó al restaurante por un tiradito de cojinova y un pescadito a la chorrillana con arroz blanco. Para beber, se pidió una jarrita de agua de cebada con emoliente. “María, me timbró el doctor Chotillo, el cirujano de las estrellas. ‘Chatito, ya te diste cuenta de que Pancholón me envidia, el gordito ya fue. Se le van los ojos con mi venezolana, que me dice ‘tú eres mi papi’, y es todita para mí. Estoy en mi mejor momento, manejo mi Audi negrito con lunas polarizadas y cuando en el paradero veo a una ricura, le voy de frente. ‘¿Te conozco, no? ¿No te acuerdas de mí? Fue en la discoteca...’ . Algunas mujeres, al ver mi tremendo carrazo, se me regalan. Siempre hay una que cae redondita. A una la computé por La Victoria. Era una morochita espectacular. Iba con una minifalda apretadita. Le di mi tarjetita y subió al carro. Comiendo cebiche me contó que se iba al penal de Lurigancho a visitar a su ‘hermano’. Esa misma noche fue mía, pero cometí un grave error. La llevé a mi casa de playa en un exclusivo condominio del sur. ‘Debes ganar una fortuna como cirujano’, me dijo. A la semana llegaron mensajes a mi ‘wasap’. ‘Doctor Chotillo, ya sabemos todos tus movimientos. Deposita 5 mil dólares a este número de cuenta y nunca más te llamaremos. Y eso sí, nunca más le hagas el amor a mi ‘hermanita’, gilazo. Soy su marido y tengo varios ‘fríos’ en mi currículum’… ¡Pancholón, perdóname, somos hermanos, ayúdame! ‘No llores, Chotillo. Eso te pasa por sanazo y regalarte como canchita en cebichería, donde dan perico por lenguado. Te voy a dar algunos consejitos, unos tips para que no te bobeen. La calle está más picante que nunca. Pon mucha atención.



- BEBITAS: Caminantes, las timbras y wasapeas y ‘en one’ te dicen ‘vamos’ y piden su ‘Uber’.



- NOS ESTAMOS CONOCIENDO: Esa es para los sanos. Hombre y mujer ya ‘cortaron rabo y oreja’ en el hotel y venden imagen para la tribuna. Ya avanzaron y no les importa lo que pase después.



- CHICA POSITIVA: Todo es luz verde para ella. El mismo día que la conoces, van al ‘telo’. En su lenguaje no figura la palabra ‘NO’. Busca experimentar nuevas sensaciones. Es full juerga, tramposería y mala maña.



- LO QUE NO FUE EN TU AÑO: Las que creen que su pasado se borró en un dos por tres y quieren pegarla de plantadas frente al nuevo ‘punto’.



- PAÑO DE LÁGRIMAS: El sonso, el idiota al que le encanta mirar al personal prohibido. Se mete por los palos, la pega de buenito y comprensivo. Le gusta que lloren en sus hombros para después mandarse sin importarles amigos y hasta familia. Por lo general, rebotan’”. Pucha, ese Pancholón es la muerte. Me voy, cuídense.