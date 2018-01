Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un cebiche de bonito, un chaufita de mariscos y para la sed una chicha morada fresquecita. “María, el Papa Francisco ya está en nuestro país y la mayoría de peruanos está feliz. Saben que el Santo Padre viene a darnos su bendición y ojalá traiga un poco de paz, pues vivimos momentos difíciles: con nuestros políticos peleándose como perros y gatos, la delincuencia que asesina por un celular, los ataques de violadores a mujeres y niños. La presencia del Sumo Pontífice en nuestro país debería motivarnos a todos a tratar de mejorar como personas, a poner en práctica buenos valores y a enseñarlos a nuestros hijos. A continuación, algunos de los principales.



- Honestidad. Significa que debemos decir siempre la verdad, pero eso no significa ser hirientes, porque la honestidad debe ir acompañada siempre de otro valor fundamental como el respeto. Ser honesto es ser objetivo, sincero y respetar las opiniones de otros.



- Integridad. Es mostrar rectitud, bondad, honradez. Es la fortaleza de espíritu que nos hace permanecer fieles a nuestros principios. Es predicar con el ejemplo y cumplir los principios que se defienden.



- Sensibilidad. Es ser compasivos, intentar entender el dolor ajeno. Una persona sensible entiende las miradas y los gestos y sabe cuando otra necesita algo.



- Gratitud. Siempre hay motivos para estar agradecidos, aunque a veces parezca que no. Nos quejamos de lo que no tenemos o de lo que tenemos, sin darnos cuenta de que tenemos cosas valiosas como la familia y amor de nuestros seres queridos.



- Humildad. Sirve para conocernos a nosotros mismos, reconocer que tenemos defectos y aceptarlos.



- Prudencia. Es saber evaluar los riesgos y tratar de controlarlos. Es importante ser prudente cuando no se conoce a otra persona o cuando no se saben las circunstancias de un caso.



-Respeto. Se relaciona con la honestidad. Es tener consideración hacia otra persona. Es uno de los valores más importantes, pues fomenta la buena convivencia entre personas diferentes.



- Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones, es tener cuidado al tomar decisiones o realizar alguna acción. Es una cualidad de las personas capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.



- Compromiso. Está ligado a la responsabilidad. Es exigirnos al máximo para lograr un objetivo grupal o personal ya trazado. Se requiere actitud positiva, gran disciplina y mucha persistencia para interiorizarlo.



- Lealtad. Es el compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos. Es cumplir con la palabra dada. La lealtad es esencial en la amistad. Es ser el amigo que está en las buenas y en las malas. Las personas no leales se quedan solas y sin amigos”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

