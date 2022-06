TE VA A INTERESAR: EL CHATO TRISTE

Es que en la nueva película animada de Pixar y Disney aparece un beso entre dos mujeres. El referido aviso de la cadena de cines generó críticas de un sector, que incluso llegó a acusarlo de emplear ‘expresiones homofóbicas’.

Ante la presión, Cineplanet cedió y emitió un comunicado en el que señalaba que no fue acertado publicar la advertencia de ‘ideología de género’. Sin embargo, creo que quienes se rasgan las vestiduras por dicho aviso olvidan algo que es elemental, y se trata del derecho de los padres de saber qué es lo que ven sus hijos menores de edad.

Es tan simple como eso. Por eso, muchísimos padres de familia también expresaron su apoyo a Cineplanet . ‘Felicitaciones por advertir que hay escenas de ese tipo’, fue uno de los mensajes en ese sentido. Creo que debe respetar el derecho de aquellos padres que no quieran que sus hijos, sobre todo si son pequeños, vean escenas de ese tipo.

Más allá de que dichas escenas puedan ser consideradas positivas por algunos o negativas por otros. Repito, se trata del derecho de un padre y una madre a saber lo que su hijo consumirá.

Por eso, veo con asombro cómo algunos críticos expresan que avisos de ese tipo son homofóbicos o discriminadores. ¿Qué esperan, que un padre vaya con su pequeño al cine, pague las entradas y se dé con la sorpresa de ver algo con lo que, legítimamente, puede no estar de acuerdo que sea mostrado a su niño?

El aviso solo informa. Si un padre lee el aviso y le parece que está bien, pues entrará y verá la película con su niño, y el que no lo desea, no ingresará. Porque los padres son quienes deben decidir cuándo le hablan a sus hijos de ciertos temas.

Ojo, estamos hablando de pequeñitos, pues ellos son los que en gran mayoría buscan ver ‘Lightyear’. Es el mismo derecho que tienen otros padres que quieren hablarles a sus hijos de temas sexuales o de homosexualidad a una edad más temprana.

Por qué estos últimos creen, de forma arrogante, que sí actúan de manera correcta y que los otros están equivocados. Su comportamiento, más bien, evidencia cierta violencia al querer imponer sus ideas a los demás.

Que un niño de seis años no vea a dos mujeres besándose en el cine no lo hará homofóbico. Así como un niño criado por una pareja homosexual no necesariamente será tolerante con los demás. Eso dependerá de la educación que sus padres le den”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

MÁS INFORMACIÓN: