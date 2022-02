Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su estofado de pollo, ensalada fresca y, para tomar, cebadita helada. “María, tremenda polémica se armó por el proyecto de ley que trabaja el gabinete Aníbal Torres para restringir a solo uno los ocupantes de motocicletas lineales en el país, a fin de combatir la ola delincuencial que nos remece.

Ayer, en varias encuestas de los medios de prensa, la mayoría de la población estuvo de acuerdo, pues muchos ‘marcas’, sicarios y ‘raqueteros’ utilizan estos vehículos para asaltar y robar en todos los distritos de Lima. Es que con los cascos no se les ve el rostro y pueden huir a toda velocidad, incluso por la vereda a fin de no ser alcanzados por la Policía. La iniciativa es similar a la propuesta del alcalde de Miraflores, Luis Molina, quien en el 2019 presentó un proyecto de ley que regula el uso de motocicletas lineales con uno o más acompañantes. A la fecha, dicho proyecto aún no ha sido votado en sesión del Congreso tras su aprobación por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.

Antes de la pandemia, en el 2017, el legislador de Fuerza Popular, Clayton Flavio Galván Vento, presentó al Congreso otra norma similar, con los mismos argumentos y alcances, pero que incorporaba como obligatoriedad que los choferes lleven en el casco y sus chalecos la placa de la motocicleta, a fin de ser reconocidos por la Policía. Dicho proyecto generó diversas opiniones a favor y en contra debido a que, por ejemplo, en Huánuco y Tingo María, así como en Piura e Iquitos, las motos lineales son los principales medios de transporte.

Según el dictamen, este proyecto de ley busca combatir, prevenir y reducir la inseguridad ciudadana debido al aumento de la incidencia de los delitos perpetrados por los ‘raqueteros’ y sicarios que usan motocicletas ‘porque el referido vehículo es de fácil escape o fuga’.

Sin embargo, el dirigente de los motociclistas, Luis D’Angelo, cuestionó todas esas iniciativas, pues no combaten el tema de fondo, y señaló que los delincuentes también asaltan en mototaxi, autos y camionetas 4x4, y no por eso van a impedir también que viajen en esas unidades más de dos personas. Más bien, pidió que se regule el uso de armamento y municiones, con los cuales los hampones y bandas salen a asaltar a los peatones, pasajeros y usuarios de restaurantes. Como dije, es un tema polémico, pero el gobierno tiene que hacer algo para detener el creciente número de delitos que se cometen en el país”. Mi amigo Gary está en lo cierto. Me voy, cuídense.