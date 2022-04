Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su pescado frito con alverjita partida y, para tomar, limonada heladita. “María, continúa el escándalo en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao. Cientos de pasajeros que esperaban viajar fuera del país tuvieron que perder sus vuelos porque se acabaron los pasaportes de emergencia que se expiden en ese terminal a los que muestran sus boletos de viaje. Ante las fuertes protestas, tuvo que ir el propio ministro del Interior, Alfonso Chávarry, para ver el problema y, como única explicación, el jefe de Migraciones le dijo que fue por un problema en el sistema. Investigaciones posteriores señalan que eso no es correcto. Simplemente no hay insumos para elaborar los documentos.

Este problema no viene desde hace unas semanas, lleva prácticamente desde que arrancó este Gobierno y no ha podido ser resuelto. Es el error del régimen de Pedro Castillo de no colocar en puestos clave a gente con experiencia y gran nivel. La mayoría de cargos han sido repartidos a sus amigos, paisanos, recomendados y militantes de Perú Libre que en su vida han dirigido siquiera una bodeguita de barrio.

Otro problema similar pasa en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde también escasean los insumos para fabricar esos documentos de identidad y hay una fuerte demanda. Pero en ese organismo parece haber mejor criterio. Ante la imposibilidad de cumplir con todos los usuarios, prorrogaron la vigencia de los DNI vencidos desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022. Pero en Migraciones no atan ni desatan. Han esperado que colapse la situación en el aeropuerto para recién ponerse a trabajar. Qué vergüenza para la imagen del país. Y qué dolor e impotencia para la gente que tenía que viajar fuera del país y ha perdido el vuelo. Reprogramarlo les va a costar hasta 300 dólares, todavía sin la seguridad de que les vayan a dar el pasaporte a tiempo.

Si hubiera verdaderos jefes en Migraciones, habrían actuado en el acto otorgando algún sello de emergencia para que logren partir. Según sabemos, durante la pandemia, cuando nadie pudo viajar, se produjo un embalse de pedidos de pasaporte, así como de DNI y brevetes de conducir. Al aflojarse las restricciones, una gran masa de usuarios acudió a renovar o tramitar un nuevo documento, lo que ha provocado el problema, que no es solo del Perú. También del resto de países de América, Europa y Asia. Encima están escaseando los insumos. Pero todo eso se planifica, se gerencia, cosa que no hace este Gobierno”. Pucha, Gary tiene razón. Necesitamos mejores gerentes. Me voy, cuídense.

