Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de verduras con pollo, estofado de res y, para tomar, cebadita caliente para el frío. “María, es triste ver cómo el ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes, que hace solo unos años juraron amarse para toda la vida, están enfrascados en una pelea que los va a llevar hasta el Poder Judicial. Es que el jugador denunció a la mamá de su hija por chantaje y extorsión. Según su versión, la actriz lo presionó para acceder a sus pedidos o si no lo denunciaría por afectar ‘la indemnidad sexual’ de su menor hija. Ellos habían puesto término a su relación tras el famoso ampay con el ‘bailarín activador’. Incluso llegaron a un acuerdo que devino rápido en el divorcio. Sin embargo, hace unas semanas Melissa prendió la chispa al exigir ante un tribunal que se le reduzca a Cuba la tenencia de su niña a solo dos días, cuando antes era equitativa. El tema no solo ha trascendido el mundo familiar y mediático, sino que ha llegado a lo policial-judicial. Es difícil salir de esto después.

Quedarán rencores y odios que así nomás no se borrarán. Por eso siempre he dicho que cuando dos personas deciden separarse, lo primero que deben pensar es en los hijos. Mejor es llevar la fiesta en paz. Muchas veces el amor, efectivamente, se acaba. Pero lo que no debe suceder nunca es que los hijos se conviertan en un trofeo o, lo peor, en un arma para hacer daño al otro. Aquí les dejo unos consejos por si están pensando en separarse:

No trates de hacer daño. Piensa que, hagas lo que hagas, tu ex no va a volver a la relación. Intentar hacerle daño solo te hace daño a ti.

Nunca utilices a nadie para hacer daño a tu ex. Ni tus hijos ni ningún miembro de la familia tienen que pasarlo mal solo porque tú estás sufriendo.

No intentes mantener tu presencia en su vida a toda costa. Aunque te portes mal para seguir teniendo presencia en la vida de tu ex, tarde o temprano va a lograr rehacer su vida y dejarás de estar presente en su día a día, por mucho que patalees.

Es normal que al principio pienses mucho en tu ex, pero con el tiempo también reharás tu vida y dejarás de querer estar en la suya.

No practiques el dame que te doy. Si la otra persona te ha mentido, te ha engañado o se ha portado mal, no tienes por qué imitarla y portarte igual de mal.

No pienses en la venganza. El deseo de venganza nos convierte en monstruos, intenta apartar de ti todos los sentimientos negativos que te llevan a desear la destrucción de la otra persona”. Pucha, Gary tiene mucha razón. Mejor es separarse en paz y pensando en los niños. Me voy, cuídense.

