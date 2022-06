Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un aguadito de pescado con limoncito y ají, arroz tapado y, para tomar, refresco de piña. “María, acabó el mediático juicio que enfrentó al actor de ‘Piratas del Caribe’, Johnny Depp, con su exesposa Amber Heard por difamación. Lo ganó el primero, quien recibirá 10 millones de dólares de su expareja, quien había escrito un artículo en el Washington Post, donde prácticamente señalaba que Depp era un abusador de mujeres. El mundo entero estuvo pendiente del fallo, pero más los fans del protagonista de la saga de piratas. Durante el juicio oral fueron desfilando amigos, colegas, abogados, exempleados y hasta psicólogos que revelaron todas las intimidades de la famosa pareja. Los actores, quienes se casaron en 2015, jurándose amor eterno, aprovecharon el estrado para acusarse mutuamente de agresiones físicas y psicológicas. Al final, el jurado le dio la razón a Depp y consideró que Amber lo había difamado.

Tal fue el impacto de la pelea, que Disney lo sacó de la siguiente entrega de ‘Piratas del Caribe’, aunque Johnny ha dicho que no regresará así le paguen 300 millones de dólares. En realidad es triste lo que ha pasado. Así no deberían terminar los matrimonios. No pido que luego de una separación sean amigos o se visiten, pero tampoco atacarse de esa manera pública, mintiendo o insultando. Ambos actores han perdido. Ella, que era abanderada del feminismo, queda como una mentirosa. Y él, jamás se quitará la mancha de pegalón. Bueno, aquí unos consejos por si llega el momento de separarse:

El divorcio es algo más que un proceso legal. Toda ruptura familiar conlleva, además de un proceso legal, un proceso emocional, personal y psicológico que viven tanto los adultos como los hijos de la pareja. La ruptura de la pareja no debería ser perjudicial para los hijos. Si no quieres perder, concilia. Mejor es un divorcio de común acuerdo. Antes de separarse, hay que decir todo lo que hay que decir. Después ya no vale. Se separan los padres, no los hijos. Procure que sus hijos mantengan una buena relación con el otro progenitor. Los hijos no son propiedad exclusiva del padre o de la madre. El divorcio no pone fin a las obligaciones compartidas con respecto a los hijos”. Gary tiene razón, me voy, cuídense.

