Las películas de 'El Sonámbulo' [VIDEO]

El fotógrafo Gary llegó por su causa rellena con atún, su arroz con mariscos y una jarra de chicha morada heladita. “María, llegué temprano a la Redacción y me encontré con el mítico periodista de Policiales, ‘El Sonámbulo’. Estaba rodeado de estudiantes de periodismo que llegaron para entrevistarlo, porque él es de aquella legendaria generación de la ‘crónica roja’, como el desaparecido Jorge ‘Coco’ Salazar. Ellos llegaban a la Prefectura y se reunían con policiacos de la época como ‘Cachema’, ‘Don Polito’, el tío Marcos, Jimmy Torres y Héctor Perona, entre otros bravos. Los jóvenes le preguntaron sobre sus películas favoritas. ‘La vez pasada vinieron unos chicos y saqué de mi videoteca la saga de ‘Harry el sucio’, clásica del género policiaco. Hoy les voy a mostrar dos cintas extraordinarias del maestro Brian De Palma, un director al que no se le dan los reconocimientos que merece, porque le entraba bien a todos los terrenos: el terror, con ‘Carrie, extraño presentimiento’; violencia, con ‘Los Intocables’; ciencia ficción con ‘Misión en Marte’. Sin embargo, yo me quedo con los de la mafia: ‘Caracortada’ (1983) y ‘Carlito’s Way’ (1993). En la primera, Al Pacino encarna a Tony Montana, un convicto que es uno de los millares de ‘balseros’ cubanos que llegaron en barcos desde el puerto de Mariel a Estados Unidos. Junto a su amigo Manny (Steven Bauer) trabajan para el narcotraficante Frank López (increíble Robert Loggia), que tiene una bella esposa Elvira (Michelle Pfeiffer), que es deseada por Tony. Este es un asesino por naturaleza y termina quedándose no solo con el negocio de cocaína de Frank, sino con su mujer luego de matar al marido por cobarde y traicionero.



En ‘Carlito’s Way’, Al Pacino es Carlito Brigante, un peligroso narcotraficante puertorriqueño, condenado a treinta años de prisión en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Sabe que no saldrá vivo de la prisión y rompe con su bella novia Gail, para que ella rehaga su vida. Pero a los cinco años, un abogado judío, David Kleinfeld, encarnado por el gran Sean Penn, logra gracias a tecnicismos legales, sacarlo de la prisión acusando al FBI de hacer escuchas ilegales. Carlito le tiene gratitud eterna al abogado, pero este se ha convertido en un ‘pez gordo’ y hasta estafó al capo de la mafia italiana Tony Taglialucci con varios millones, con el cuento de sacarlo de la cárcel. El abogado también se ha vuelto adicto a la cocaína y anda paranoico. Le pide ayuda para el escape del mafioso de la prisión, donde está recluido, pero en vez de sacarlo lo asesina junto con su hijo. Carlito estaba plantado, se había reencontrado con su novia Gail y se iban a vivir al Caribe. Pero su amigo Kleinfeld no solo lo arrastra a un enfrentamiento con los italianos, sino que lo traiciona con el FBI. Carlito se entera y planeará su venganza. Esa no se las cuento y deben verla. La próxima semana vengan a visitarme, les recomendaré algunos libros policiacos de mi preferencia’”. Pucha, el señor ‘Sonámbulo’ es un gran periodista y un referente entre los jóvenes. Me voy, cuídense.