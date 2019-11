Pensamientos para crecer.

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un mondonguito a la italiana con alverjitas, arroz graneadito y queso parmesano ralladito encima. Para tomar, una manzanilla al tiempo. “María, todos queremos progresar, pero conseguirlo solo depende de la decisión de cada uno. Si estás dispuesto a trabajar duro por tus sueños, es muy probable que los alcances. Te dejo algunos pensamientos positivos que pueden motivar a las personas:



*Nunca creas que ya lo sabes todo sobre algo. Lo que conozcas es solo es el inicio.



*Sonríe siempre porque estás con vida. Así que usa tu existencia para hacer el bien.



*No te conformes con “más o menos”. Simplemente busca la excelencia.



*Nunca te rindas aunque todo parezca perdido. Después del dolor llega la gloria. No te detengas a medio camino, porque eres un campeón.



*No te desanimes si cometes errores. Equivocarse siempre será mejor que pretender ser perfecto.



*El secreto de la felicidad es luchar por lo que quieres. Agradece por lo que tienes.



*Aprende a disfrutar cada detalle de la vida y a sonreír incluso en los momentos más difíciles.



*La única diferencia entre una persona feliz y una deprimida es que la deprimida está pensando en lo que le falta, y la feliz está agradecida por lo que tiene.



*Si tienes, comparte. Si aprendes, enseña.



*Mira dentro de ti y descubrirás de lo que realmente estás hecho: valentía, amor, determinación, pasión.



*No dejes que nadie te diga que no puedes, ni tú mismo. Atrévete a soñar y a luchar por esos sueños.



*Haz todo con amor y nunca dejes de creer en ti.



*Lograr es importante, celebrar aún mucho más.



*No permitas que nada te distraiga de lo que realmente importa. Si lo consigues, obtendrás resultados extraordinarios.



*No busques satisfacer necesidades del alma con placeres del cuerpo.



*No te compares con el resto. Respeta el tamaño de tus sueños y sigue avanzando.



*“¿Hasta cuándo debo intentarlo?”. Hasta que lo logres.



*Prepárate siempre para el cambio. Todo puede variar en un instante.



*Todas las personas tienen una lección que enseñarnos, así que debemos apreciarlas por quienes son.



*La vida perfecta no existe, pero sí la vida de tus sueños. Lucha por ella.



*El éxito sin felicidad es fracaso.



*La decisión es más poderosa que cualquier circunstancia”.

Gary tiene razón. Me voy, cuídense.pensamientos para crecer