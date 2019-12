Demuestra tu educación. Saluda. Que el malhumor, el estrés o hasta la soberbia no te quiten la cortesía y los buenos modales que se aprenden desde niños.

Confía en ti y en tus sueños. Hay factores que la vida pone, pero no dejes las cosas a la suerte, en realidad tu futuro depende de ti.

Talento, preparación, empeño y paciencia son buena combinación. No por correr más rápido se llega primero a la meta.

No temas cometer errores, de ellos también se puede aprender. No se trata de exponerse al peligro innecesariamente. Evalúa. El temor a lo nuevo o inesperado es natural, pero no dejes que eso te detenga.