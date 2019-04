El Periodismo y la calle

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su menú criollo. Sopita a la minuta bien caliente, con trozos de carne y sus fideos cabello de ángel, su seco de cabrito con frejoles y una jarrita de emoliente.



“María, vino a visitarme a la Redacción el veterano periodista de Política, ‘Cigarrito’. Llegó y los jóvenes de la Redacción se empezaron a codear. Iba vestido con pantalón de jean pegadito, casaca también de jean y una ‘peluca’ castaña. Las redactoras susurraron: ‘cuero’. Pero cuando volteó, lanzaron un grito de espanto. Es que su palidez, aunada a sus decenas de arrugas y esos ojos vidriosos, inyectados de color rojo por tantas amanecidas con ron barato, le daban un aspecto fantasmal. Se parecía al malvado ‘Arrugas’, de la película ‘Dick Tracy’.



‘Gary, no voy desmerecer al periodismo de hoy en día, que está dotado de tantas herramientas tecnológicas, en todas sus llamadas ‘plataformas’. Pero déjense de vainas, el periodismo, señores, era uno solo, el que se hacía en la calle, cara a cara con la noticia. Antes, la televisión e incluso la radio seguían las ‘pepas’ que presentaba la prensa escrita. Los ‘tigres’ de Locales, Policiales, Política o Espectáculos estaban en todas. No es por hablar mal, pero creo que la televisión por cable y los canales con 24 horas de noticias han aburguesado a los muchachos. Ya no quieren salir a correr la cancha.



Los periodistas deportivos son ‘moscas’, saben que deben ir al estadio, porque la cámara te presenta solo la jugada principal, pero en la cancha ves los desplazamientos de los otros jugadores, los que juegan sin pelota, los movimientos en el banco, hasta los que van a la tribuna están chequeando a los personajes conocidos para averiguar los chismes. Igual es con la política, si te pones a seguir el Hemiciclo desde el canal del Congreso o TV Perú, estás frito, te duermes o te lleva la corriente. Hay que ir al Parlamento a recorrer el ‘Hall de los Pasos Perdidos’.



Un gran director, gordo, inmenso, recibía a los redactores que venían de un incendio, sudorosos, algunos mojados por los chorros de agua de los bomberos, las redactoras con el maquillaje corrido, sudorosas también y con los zapatos llenos de fango. Entonces decía: ‘¡Chino, deja las fotos en el laboratorio y llévate a los muchachos al ‘Dallas’, para que coman pollo a la brasa y después vengan a escribir crónicas que hagan llorar a sus lectores!’. Él premiaba a los reporteros que sudaban la camiseta.



El periodista iba directo a la Redacción a contarle todo al director y con detalles. Un incendio, una balacera, un huaico. Me temo que eso se está perdiendo por la tecnología. Me quedé corto, Gary, otro día te cuento cómo eran las redactoras de Policiales de mi época, como ‘La China’, ‘Lulú’ y ‘La Deseada’, quien volvió loquitos a varios redactores, fotógrafos, choferes y hasta editores”.



Pucha, ese ‘Cigarrito’ había sido bien chismoso, pero fue un gran periodista que, lastimosamente, no guardó pan para mayo. Me voy. Cuídense.