El Perú es un país de emprendedores

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un potente sudado de pescado y mariscos con arrocito blanco, rocoto en rodajas, limón y, para tomar, una jarrita de cebada al tiempo. “María, desde hace años, diversos estudios internacionales ponen al Perú como uno de los países más emprendedores del mundo. El peruano es bien ‘chamba’ y se las busca para vivir, sin miedo, con empuje y corazón, pero está claro que muchas veces esa fuerza sola no basta.



¡Hay que estudiar y prepararse! Me dio gusto leer hace unos días la historia de la empresaria Claudia Salazar, quien es contadora de profesión, pero vio una oportunidad de negocio preparando tortas y cupcakes, los que vendía en su oficina a sus compañeros de trabajo. Como le empezó a ir bien, dejó su trabajo en la empresa para convertirse en su propia jefa. Después probó en redes sociales y tuvo éxito. Ahora sus productos están en Wong y aspira a más.



Emprende Trome: Claudia Salazar y su historia de éxito con sus cupcakes

Cuando le preguntamos qué es el éxito para ella, lo definió así: Que me pueda dedicar a lo que me gusta, lo disfruto y además me da ingresos. A continuación, algunos tips para abrir un negocio:



*Estudia el mercado. Para tener un conocimiento real de lo que existe y de lo que se necesita.

*Detecta las necesidades de tus clientes. Lo que desean, lo que no les ofrecen otros.

*Estudia a tu competencia. No cometas sus errores y ofrece algo nuevo.

*Transforma tu idea en un negocio. Escribe en un papel cómo funcionará tu empresa.

*Disposición para el cambio. Si la gente cambia, adáptate si no quieres fracasar.

*Acude a exposiciones. Encontrarás más oportunidades de negocio, nuevas ideas y posibles socios.

*Capacítate. Debes conocer las técnicas para liderar equipos de alto desempeño, ganar clientes y vender más.

*Acércate a los expertos. Comparte tu proyecto con consejeros, quienes te ayudarán a afinar todos los detalles, te darán asesoría y tips”.



Gary tiene razón, el Perú es un país de emprendedores. Me voy, cuídense.

