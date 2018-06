Perú vs. Suecia: ¿cómo es la vida en el país escandinavo?

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un hígado encebollado con papas amarillas sancochadas, arroz graneadito, un toque de picante y, para la sed, una agüita de manzana calientita.



“María, nuestra selección de fútbol se enfrenta hoy en un amistoso con Suecia, un país que causa admiración por muchos aspectos. Estos descendientes de los vikingos prácticamente no sufren el problema de la violencia. Tanto así que están cerrando las cárceles porque cada año desciende el número de presos. ¡Casi no hay criminales! Increíble. Por eso, sería bueno aprender las cosas positivas de esa sociedad:



- Es uno de los países con mayor igualdad entre hombres y mujeres. Tienen cada vez más mujeres legisladoras, gerentes y ministras de Estado. No hay brecha salarial entre uno y otro sexo, es decir, ellas no ganan menos que los varones por el mismo trabajo.



- Las mujeres embarazadas tienen licencia dos meses antes del parto y se les paga todo su sueldo. Después de dar a luz, cuentan con una licencia de 14 meses y el seguro estatal les paga el 80% de su sueldo. Pero su licencia puede aumentar a dos años y medio si la mujer decide fraccionar el goce del beneficio.

- La educación es gratuita en todos los niveles, incluida la universitaria. Es más, todos los estudiantes de secundaria reciben al mes 187 dólares y los universitarios, más de 300 dólares.



- Las familias reciben un apoyo del Estado por cada hijo hasta que este cumple 16 años.



- La tasa de desempleo es muy baja, pero los desempleados reciben al día unos 40 dólares, es decir, unos mil 200 dólares al mes. Sin embargo, como la mayoría está afiliado de forma voluntaria a una caja de desempleo, reciben el 80% de su salario durante 10 meses.



- El sistema de gobierno es parlamentario y el gabinete tiene 13 ministros. ¡Cada ministerio no cuenta con más de cien empleados! La burocracia es mínima y la eficiencia es alta.

- Los niveles de corrupción son muy bajos. Los políticos solo piensan en mejorar cada vez los niveles de vida de sus ciudadanos. No ingresan a la política para vivir de ella, robar o favorecer a grupos de interés.



- Sus ciudades son muy pulcras y ordenadas, con bajos niveles de delincuencia. Tienen cerca de 10 millones de habitantes, pero los homicidios no llegan ni a 170 al año. En Perú, en el 2016 hubo 2 mil 435 asesinatos.



- Los impuestos son bastante altos, pero la gran mayoría los paga, pues saben que solo así podrán conservar su alto nivel de vida. Un obrero puede ganar unos 2 mil 500 dólares y un empleado, alrededor de 3 mil 500 dólares, y ambos pagan un 30% de sus sueldos. Los sueldos más altos pagan el 41% de impuestos”. Qué tal país es Suecia. Debemos aprender las cosas positivas. ¡Los peruanos sí podemos! Me voy, cuídense.