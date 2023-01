Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con pato a la chiclayana, sazonado con chicha de jora y cervecita negra, servido con rocotito y, para tomar, una limonada fresquecita. “María, el peruano es luchador, trabajador, bien chamba, pues nunca se rinde y más bien se crece ante las adversidades. Por eso es que en las grandes crisis, como la que el país está atravesando hoy, no se achica y da pelea. Y puedo decir con orgullo que las mujeres, incluso, son más aguerridas y que cuando de trabajar se trata no hay nada ni nadie que las detenga.

El peruano, por naturaleza, es emprendedor, recursero, pues siempre está buscando la manera de llevar un pan a la mesa de su familia. Por eso da satisfacción ver cómo cada vez más personas enfrentan sin temor a los violentistas que mediante golpes, amenazas contra la vida, la destrucción y saqueos, buscan obligarlos a dejar de trabajar y cerrar sus negocios, sin importar que estos sean pequeños, como una bodega, un puesto de venta de emolientes, una ferretería de barrio.

Una señora indignada en Tacna se enfrentaba a esos radicales que con palos y piedras buscaban que no abran las tiendas. “Tú a mí no me puedes obligar a dejar de trabajar. Tengo derecho a trabajar. ¿Acaso tú vas a pagar mis deudas?”, les decía.

En Moquegua, un hombre les gritaba en su cara a los matones que se presentaban con garrotes. “Ya dejamos de trabajar dos días porque así lo exigían. Pero ahora quieren que sigamos sin trabajar más días, solo porque a ustedes se les ocurre. Váyanse a trabajar, vagos de m… Acá todos trabajamos para vivir. Lárguense y pónganse a trabajar”.

Cada vez más peruanos se lo repiten a los violentistas a la cara: ‘Queremos trabajar’. Por eso el rechazo a la violencia es unánime, pues todos sabemos que solo trae atraso, dolor y muerte. ¿Quién se puede beneficiar de las protestas violentas que solo dejan destrucción, caos y fallecidos? Seguro que no son los peruanos de bien, que son mayoría y luchan día a día de manera honrada para sacar adelante a sus familias y al Perú. Algunos consejos para no dejarse vencer por la adversidad:

No hay que ver los problemas como obstáculos insuperables. Míralos como oportunidades para crecer.

Acepta que el cambio es parte de la vida. Hay circunstancias que no podemos cambiar, pero podemos canalizar nuestro esfuerzo para conseguir objetivos.

Hay que plantearse objetivos realistas. Y hacer algo de forma regular que nos acerque a ellos.

Ejecuta acciones decisivas. Actuar, en lo posible, para cambiar el rumbo de situaciones adversas.

Alimenta una visión positiva de ti mismo. Desarrolla confianza en tu instinto y en tu capacidad para resolver problemas”. Qué buenos consejos. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

