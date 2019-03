'Picotitos' de El Búho

Este Búho agarra su ‘espada del augurio’ de Los Thundercats que le permite ver ‘más allá de lo evidente’, para presentarles mis ‘picotitos’ con bastante ají, como exigen mis lectores.



¡QUÉ TAL CONGRESO!: Es una lástima que los escaños de ese poder del Estado sean ocupados por legisladores acusados de meter la mano a mujeres y de golpearlas, de no pasar pensión a sus hijos ni reconocerlos, de exigir coimas, de estafa, de contrabando, de disparar a personas. En fin, la lista es larga y acaba de sumarse un acosador, que seguro no es el primero en este Parlamento. La víctima es una periodista a la que enviaba mensajes obscenos de madrugada por WhatsApp. ¡Increíble! Esa es la calidad moral de nuestros ‘padres de la patria’. La agraviada, como es natural, tiene vergüenza de dar la cara para denunciarlo, porque además teme venganzas. Que se arme de valor y vaya hasta las últimas consecuencias, pues el culpable debe ser desenmascarado y expectorado del Congreso, donde hace tiempo urge una profilaxis a fondo.

VIZCARRA EN LA MIRA: En los últimos días, el presidente Vizcarra viene siendo blanco de numerosas críticas, ya sea por los presuntos vínculos de su empresa con Odebrecht o su viaje a España, cuando miles de peruanos damnificados sufren por las inundaciones. Desde esta columna hemos sido los primeros en remarcar sus errores y exigirle transparencia. Pero tampoco podemos ser ingenuos e ignorar que existen críticos interesados cuyo objetivo es sacarlo de Palacio mediante la vacancia. Esos personajes buscan que no se llegue a la verdad para que los corruptos queden impunes. Eso no le hace ningún bien al país, sino todo contrario. Lo ideal para la democracia es que este gobierno acabe su mandato.

UN ‘GATO’ CON DEMASIADA SUERTE: Han pasado más de cuarenta días y sigue prófugo el que fuera gobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien recibió dos condenas de cinco años cada una por los casos Fundo Oquendo y Corpac. Afirman que aún se encuentra en el Perú, donde lo protege mucha gente. Si es así, entonces podemos pensar que las autoridades no lo capturan porque no les da la gana. Preocupa lo dicho por ‘Vitocho’ García Belaunde, quien aseguró que Moreno y el ministro del Interior, Carlos Morán, son ‘muy amigos porque han trabajado juntos en el Callao’. Es una vergüenza que muchas autoridades chalacas sean tan cuestionadas, como el exalcalde del Callao y de Bellavista, Juan Sotomayor, quien hasta setiembre del año pasado tenía nada menos que ¡¡92 denuncias vigentes por delitos como lavado de activos, estafa o abuso de autoridad!! ¿Y dónde está Carlos Burgos? La exautoridad de San Juan de Lurigancho pertenece a la camarilla de alcaldes saqueadores. Fue condenado a 16 años de cárcel por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero está prófugo desde marzo del año pasado. ¡Un año! ¿Y hasta ahora no pueden agarrarlo? Hummmmmmm.

EL ASESOR ‘ESTRELLA’: En política no hay casualidades y llama la atención que César Sandoval Pozo, hasta el último miércoles asesor del parlamentario aprista Jorge del Castillo, lo haya sido al mismo tiempo de Pedro Chávarry. Qué casualidad que dicho abogado haya estado presente el sábado 5 de enero en el Ministerio Público de la avenida Abancay, durante la sustracción de documentos de las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, quien buscaba pruebas de la relación entre Chávarry y el fujimorismo. Sandoval aparece bien clarito en los videos de seguridad esa mañana del hurto de papeles. No olvidemos que el Apra y el fujimorismo blindaban al entonces fiscal de la Nación. Del Castillo ha dicho que él no sabía que su asesor dobleteaba. Lo dudooo...

ASALTOS A BANCOS: Llama la atención la facilidad con la que bandas de delincuentes armados se meten a las agencias bancarias, de donde se llevan el dinero en cuestión de segundos. Ayer, unos pistoleros atracaron un banco en el centro comercial Plaza Lima Sur, en Chorrillos , poco antes del mediodía. A esa hora hay madres de familia y niños que pudieron haber sido heridos o muertos a balazos. Este no es el único caso. Se debe fortalecer la labor de inteligencia en la Policía para infiltrarse en bandas y desbaratar sus planes. La prevención de delitos es fundamental, pues no todo puede ser reaccionar luego de perpetrado el golpe. ¡Hasta cuándo! Apago el televisor.