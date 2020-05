Mi amigo, el fotógrafo Gary, hizo un ‘Zoom’ conmigo, ayer por la tarde, apenas terminó la conferencia del presidente Martín Vizcarra. Me cuenta que recorre casi a diario las calles y ve que mucha gente ya no respeta la cuarentena porque está saliendo a trabajar. No les queda otra. Tienen que mantener a sus familias.

Esta pandemia es mundial y nos está afectando a todos de una u otra manera. Miles en el Perú han perdido sus puestos de trabajo y otros han visto reducidos considerablemente sus ingresos económicos. Pero no hay que perder la fe. Si no tenemos la mentalidad y fuerza de que saldremos adelante, será peor. Es difícil, pero duro y real. Aún en medio del caos y las malas vibras de ciertas personas de nuestro entorno, es necesario mejorar nuestra actitud. A continuación, algunos consejos dados por los expertos para sentirnos mejor de ánimo y ‘contagiar’ de optimismo a los que nos rodean:

HAZ LO QUE TE GUSTA. Busca el tiempo necesario, después de cumplir con tus estudios o trabajo, para realizar tu actividad preferida. Regálate ese placer y baja tu ritmo de vida. Ten presente que todo el buen humor que puedas dar regresará a ti en forma de energía positiva.

CREE EN TI. Convéncete de que puedes lograr todo lo que te propongas y esfuérzate más.

SI ERES PAPÁ O MAMÁ , acércate más a tus hijos y busca temas de conversación, apóyalos y dales seguridad. Eso te hará sentir bien.

PIENSA EN POSITIVO. Todos tenemos dificultades, pero la fuerza mental nos ayudará a superar los obstáculos.

PREPÁRATE MÁS. Cualquier cosa nueva que aprendamos nos servirá para dar algo más. Así, nuestra labor será más valorada.

SONRÍE: Sonreír es bueno para la salud. Siempre trata de darte unos minutos de risas al día. Esto te relajará y pondrá de buen humor.

PERDONA: Mientras mantengas odios y rencores en tu corazón, no podrás estar en paz. Aprende a perdonar.

DAR: Da lo que tengas. No necesitas tener mucho para compartir. Esto te acercará más a la felicidad.

VE UNA PELÍCULA: Esta es una manera muy sencilla de mantener el buen ánimo, ya que la puedes disfrutar en compañía de una o varias personas que te hagan sentir bien.

EJERCITA TU MENTE: Resuelve crucigramas, acertijos, adivinanzas, razonamientos lógicos. Aunque parezca simple, eso te motivará. Un cerebro activo es sinónimo de vida y placer.

Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.