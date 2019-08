El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un estofado de carne con arrocito blanco, salsa criolla y, para tomar, una manzanilla calientita.



“María, el crecimiento económico en el país es muy lento, casi no se siente, por lo que, incluso, se vienen perdiendo puestos de trabajo. La situación está dura, pero no podemos perder tiempo ni energías en quejarnos. Hay que estar alertas y tener un plan ‘B’, esto es, crear otra fuente de ingresos económicos, con lo que si se pierde un empleo, queda el otro.



En tiempos difíciles, hay que poner más empeño e imaginación para salir adelante. Como decía Warren Buffet, el tercer hombre más rico del planeta: ‘Regla número uno: nunca pierdas dinero. Regla número dos: nunca te olvides de la regla número uno’. A continuación, algunos consejos de los expertos para que el desempleo no nos golpee:



Ten siempre una segunda fuente de ingresos. Lo ideal es que sea uno que te deje tiempo libre para estar con la familia y no represente un exceso de trabajo que te agote: Si tienes una vivienda y espacio suficiente, podrías alquilar uno de los ambientes. También puedes vender algún tipo de producto (dulces, ropa, entre otros) a tus compañeros de trabajo. Si posees algún conocimiento, puedes crear un curso online con lecciones grabadas, subirlas a una plataforma de e-learning y venderlo a lo largo de los años en todo el mundo. Puedes vender productos a través de internet.



Valora un plan de negocios: Si deseas iniciar un negocio, como por ejemplo un restaurante, debes tener un plan coherente, analizar el mercado con detenimiento, qué es lo que la gente necesita y estudiar los precios que pondrás, que deben ser realistas. Debes tener un plan de marketing y un plan de operaciones.



Controla el flujo de caja: Tanto en los negocios como en el hogar, para mantener los gastos bajo control debes vigilar la entrada y salida de dinero. Recuerda lo que dice Buffet. Haz un plan detallado de los gastos que se te vienen.



Atento al calendario: Una regla básica es cumplir con las fechas de gastos (pago de préstamos bancarios, servicios, colegio, universidad, alimentación y otros) e ingresos.



Capacítate: Tanto si tienes una pequeña empresa, como en la profesión u oficio al que te dediques, debes invertir tiempo y dinero para actualizar tus conocimientos. Si no lo haces, te quedarás a un lado del camino viendo a los otros avanzar.



Ahorra: Para hacerlo debes tener un control estricto de tus ingresos y egresos. Si no te alcanza para guardar dinero, entonces revisa tus gastos y redúcelos. Con planificación y disciplina, siempre se puede ahorrar. Servirá para invertir o gastos imprevistos”. Qué buenos consejos. Me voy, cuídense.