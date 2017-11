Planifica bien tus gastos para no salirte del presupuesto y llegar bien a fin de año

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un puré de papas con un churrasco jugosito encima y, para la sed, una jarrita de agua de maracuyá. “María, comenzó la cuenta regresiva para la Navidad. Faltan menos de dos meses y desde ahora es importante planificar bien los gastos para no salirse del presupuesto. A continuación, algunos consejos:



* Haga una lista de todos los gastos que debe hacer este mes y el próximo (alimentos, movilidad, pago de servicios, deudas, matrículas escolares, seguros). Proyéctese. Luego vea cuánto puede gastar en la compra de regalos. No se exceda, porque sino luego tendrá problemas para hacer pagos.



* Compre juguetes, panetones, el pavo, champán y otros en lugares que ofrezcan garantía. Todos los productos deben tener registro sanitario y fecha de caducidad. La envoltura debe estar intacta. Cuidado con los juguetes con plomo, ¡son veneno para los niños!



* Vaya a comprar con anticipación y de preferencia por la mañana, para evitar las aglomeraciones de personas. Si tiene vehículo, déjelo en casa, pues hay mucha congestión. Use transporte público o taxis de confianza.



* No lleve niños, ancianos ni personas con problemas

de movilidad o salud, pues sufren por el calor y los empujones.



* Cargue el dinero justo para sus compras.



Cuidado al aceptar ‘créditos rápidos’: Aspec brinda recomendaciones ante fiestas de fin de año

* No lleve tarjetas de crédito ni retire dinero en efectivo de ellas, pues los intereses son muy altos. Si necesita un préstamo, infórmese bien.



* No exhiba joyas, celulares caros o dinero, pues atraerá a los ladrones.



* No deje su casa sola cuando salga. Por lo menos, recomiéndela a alguien de confianza. Acuerde con sus vecinos mejorar la seguridad de su zona, pues en estas semanas aumentan los robos de viviendas.



* Evite tomar licor o beba poco, pues afecta su economía y salud. Si va a manejar, no tome ni una sola gota.



* Si tiene posibilidad, vea la manera de generar un dinero extra para aumentar los ingresos en el hogar.



* Aconseje a sus hijos adolescentes a no rodearse de gente que anda en malos pasos, hábleles de los peligros de las drogas y el sexo a temprana edad.



* Intente pasar su tiempo libre con la familia, sobre todo si tiene hijos. Ellos atesorarán esos momentos por siempre. Dígales que los ama, abrácelos. Igual a su pareja. Muéstreles respeto y consideración”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

