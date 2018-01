Si vas a la playa este verano, ten siempre en cuenta estos consejos de los especialistas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante en busca de su espectacular plato de fetuccinis en salsa de huancaína con un bistec jugoso encima y una jarrita de chicha morada heladita.



“ María, el sol ya empieza a sentirse con fuerza y muchas personas acuden a las playas no solo para refrescarse, sino también para disfrutar de un día de relax, lejos del ensordecedor y estresante ruido de la ciudad. Tenemos la suerte de que la Costa Verde esté a unos cuantos minutos, pues en otros lugares tienen que viajar por horas y hasta días para gozar de la arena y el mar. Sin embargo, para pasar un día sin sobresaltos en la playa, debemos de tener presente una serie de recomendaciones. No vaya a ser que un día de diversión nos haga pasar un mal rato y hasta sufrir una tragedia. A continuación te doy algunos tips brindados por especialistas:



* Lleve ropa ligera y sombrero de ala ancha. Proteja su rostro, cuello, hombros y brazos. También póngase debajo de una sombrilla.

* No se olvide del protector solar. Debe ponérselo antes de exponerse al sol y cada vez que salga del mar.

* Si va con niños pequeños nunca los pierda de vista y colóqueles sus datos personales por si se extravían.

* Jamás ingrese al mar después de haber comido, puede ser peligroso. Espere una o dos horas para hacerlo.

* Si entra con el estómago lleno al mar es malo, mucho más es hacerlo en estado de ebriedad.

* Revise que la playa tenga salvavidas (generalmente están en una torre) y fíjese en el color de la bandera: Si es ‘rojo’ no entre al mar, si es ‘amarillo’ tome sus precauciones y si es ‘verde’ puede ingresar a bañarse.

* Al estar expuesto directamente al sol se deshidratará más rápido, por esto debe beber abundante agua.

* No nade mar adentro , pues las corrientes marinas podrían arrastrarlo. Hágalo en paralelo a la orilla.

* No deje sus pertenencias solas , los ladrones están al acecho. Déjelas encargadas con alguien de confianza.

* Si cuando está en la playa ocurre un fuerte movimiento telúrico, mantenga la calma. Luego, retírese y busque zonas altas, pues podría producirse un tsunami (el mar se retira y regresa con fuerza).

* No deje basura en la playa. Siempre lleve bolsas para colocar allí los desperdicios y echarlos en un tacho.

* Trate de no llevar a tus mascotas a la playa, pues el fuerte calor también las afecta y les hace daño.

* Evite las aguas muy frías, ya que inmovilizan el cuerpo porque contraen los músculos”.



Mi amigo Gary tiene razón, siempre hay que recordar que ‘al mar se le respeta’. Eso me enseñaron desde muy chiquita. Me voy, cuídense.

