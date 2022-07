Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopa de verduras calientita, pescadito frito con arroz graneado y ensalada, y, para tomar, chicha morada. “María, la cosa está dura en el país. No hay trabajo, tampoco aumentos de sueldo y los alimentos no dejan de subir de precio. Y con este gobierno espantoso la situación no va a mejorar ni de milagro. Muchas personas ya están pensando chapar su grati, CTS o AFP para invertir su dinero en algún negocito que los ayude a pagar gastos de la casa, estudio de los chicos o deudas que la mayoría tiene. Ciertamente la cosa no va a mejorar, pues, además, el mundo en general está en recesión por efectos de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis de los barcos mercantes. A esto se suma el desplome en el precio del cobre, del cual el Perú es un gran exportador.

O sea, el país va a tener menos plata para invertir o regalar vía bonos. Muchos soñamos con el negocio propio, tenemos el dinero, las ganas y hasta experiencia, pero no nos atrevemos. Nos falta ese empuje para hacerlo. Lo bueno es hacerlo mientras tenemos un trabajo estable. Así, si falla nuestro emprendimiento, la economía del hogar no sufrirá. Por eso, aquí te dejamos algunos consejitos por si estás pensando hacer algo:

Usa el tiempo que tienes disponible. Así es. Si trabajas de día o de lunes a viernes, los fines de semana lo puedes dedicar a ese emprendimiento. Lo puedes completar con tu pareja o hijos. Por un tiempo puedes dejar de lado tus horas de ocio para el negocio.

Identifica una idea de negocio. Debe ser del rubro que dominas. Sea cocina, ventas, servicios.

Valida tu idea de negocio. Esto es, probar si los clientes están dispuestos a pagar por tu producto antes de que le dediques demasiado tiempo.

Encuentra un nombre comercial. Debe ser algo de impacto y de fácil recordación. Y ligado a tu rubro.

Comprende las finanzas del negocio. Debes tener una visión clara de tu inversión total de dinero, antes de gastar un centavo, ya que te ayudará a hacer proyecciones importantes.

Desarrolla tu producto o servicio. Puedes crear tu propio producto, personalizar un producto existente o ‘curar’ una selección de productos.

Investiga sobre licencias y regulaciones. Es claro para que no tengas sorpresas más adelante.

Encuentra una ubicación para tu negocio. Es muy importante para que tengas el flujo de clientes adecuado y puedas tener un retorno de la inversión”. Gary tiene razón. Esta crisis es momento para los emprendedores, Me voy, cuídense.

