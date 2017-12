Precauciones a tomar antes de partir a un viaje o paseo por Año Nuevo

Mi amigo Gary llegó por sus medallones de pavo al horno con tocino, espinacas y nueces, además de su jarra de chicha fresquecita.



“ María, luego de las fiestas navideñas, que por lo general se celebran en casa, al calor del hogar, muchos peruanos viajarán a alguna ciudad cercana o al interior del país para recibir el Año Nuevo. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, más de un millón de personas saldrán de su localidad para aprovechar el feriado largo que va entre el sábado 30 de diciembre y martes 2 de enero.



En el caso de Lima, las familias que deciden salir a pasear por los alrededores de la ciudad tienen como destinos preferidos Cañete, Asia, Huaral, Cerro Azul y Lunahuaná, lugares donde hay hermosos paisajes naturales, aire puro y rica comida. Allá podrán recorrer parcelas cercadas de árboles de frutas como níspero, chirimoya o durazno, ríos donde se practica el canotaje, ferias regionales de productos de la chacra a la olla, viñedos y bodegas de exquisitos licores, restaurantes campestres y muchos otros atractivos. Otros prefieren ir a la playa, ya sea a las cercanas a Lima, como las de sur, ‘El Silencio’, ‘Punta Roca’, ‘San Bartolo’, ‘Pucusana’ y ‘Bujama’; o al norte las de ‘Chacra y Mar’, ‘Puerto de Chancay’ o las llamadas ‘escondidas’ de Huacho. Si se va al campo o la playa, hay que tomar ciertas precauciones antes de partir.



* Ropa y zapatos adecuados. Tienen que ser cómodos y adecuados para el lugar y la ocasión.

* Equipo completo. La carpa debe estar en buenas condiciones. Debe incluir colchoneta, bolsas de dormir, linterna y una pequeña pala, aunque sea de plástico que se usan en la playa.

* Alimentos en buen estado. Lo ideal es llevar conservas, panes y tostadas en bolsa. Si se incluye carne o embutidos, debe ir en un cooler.

* Bolsas para la basura. Hay que ser responsables y ser conscientes de la importancia del medio ambiente. Guardar los desperdicios para luego arrojarlos en un lugar adecuado.

* Viaja en una empresa segura. No te debes arriesgar, los bajos precios son síntomas de alerta.

* Protección solar. Así no vaya a la playa, es necesario que lleve bloqueador. Que sea uno de alta protección, a partir de factor sobre 30.

* Repelente de mosquitos. Debe tener este protector de la piel especialmente si va a la playa o zonas cercanas a ríos o acequias.

* No olvide llevar agua. Ahora que estamos en verano, el agua es indispensable, especialmente si se va con niños”.



Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

