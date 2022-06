El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un churrasco jugosito con papas doradas, arrocito graneado, ensalada de tomate y, para tomar, un emoliente tibiecito. “María, el Mundial de Fútbol es tal vez la competencia deportiva más esperada del planeta. Pero va mucho más allá del deporte, pues une a los pueblos en un sentimiento de hermandad y fomenta el conocimiento de otras culturas.

Si no fuera porque Qatar será el organizador este año, mucha gente ni sabría de la existencia de este pequeño país islámico, considerado uno de los más ricos del planeta, gracias a que prácticamente nada sobre petróleo y gas, combustibles que mueven al mundo.

Su superficie es más pequeña que la de Tacna y tiene poco más de dos millones de habitantes. Es una enorme riqueza que se reparte entre pocas personas. Sin embargo, Qatar hace años era uno de los lugares más pobres, pero sus hidrocarburos lo convirtieron en privilegiado.

Al ser una nación islamista, sus costumbres son muy distintas a las occidentales, para bien y para mal. Por ejemplo, ‘Puchungo’ Yáñez, quien jugó dos años en Arabia Saudita, país vecino, sabe de esa cultura y sus restricciones”.

“Cuenta que una de las cosas que más le llamó la atención es que allá prácticamente no hay rateros, porque al que roba le cortan la mano. Qué diferencia con nuestro país o los demás de Occidente, donde los rateros hacen lo que les da la gana y no solo te asaltan, sino que te cortan y asesinan hasta por un celular viejo y muchas veces no les pasa nada.

Cuántos rateros entran y salen de las comisarías a seguir arranchando carteras y teléfonos. También tienen tolerancia cero con las drogas, pues al que se las descubren pueden condenarlo a muerte. El alcohol está prohibido y al que bebe lo meten preso.

Me pongo a pensar que en Perú muchos toman en la calle, miccionan y hablan lisuras delante de mujeres y niños sin ningún reparo.

En Qatar también está prohibido lanzar insultos. Como ya se ha comentado también, está prohibido que las parejas se besen y se den otras muestras de amor en público. Quien no cumpla puede ser multado o encerrado en la cárcel.

Las mujeres tampoco están seguras, pues si rompen alguna ley, digamos que se les considera infieles con el esposo, pueden ser condenadas a diez años de prisión.

Las damas deben cubrirse el cabello, el cuello y parte de la cara, para ‘no tentar’ a los hombres. Definitivamente, tienen cosas buenas, pero también muy malas”. Gary tiene razón. No puede ser que sean así con los homosexuales y las mujeres. Me voy, cuídense.

