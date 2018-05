Quiérete más a ti mismo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pollo saltado con papitas amarillas fritas, arroz blanco bien graneado, perejil picado, rocotito molido y un jugo de fresa frío. “María, muchas mujeres aguantan humillaciones y maltratos físicos de sus parejas porque tienen la autoestima baja y sienten que ‘se merecen’ esos abusos. Pero no solo mujeres, gran cantidad de personas, incluidas niños, jóvenes y adultos varones, tienen un pobre concepto de sí mismos. No se quieren a sí mismos y, por tanto, los demás tampoco los quieren ni respetan. A continuación algunos consejos de los especialistas para lograr ser más fuertes:

* Respétate. Habla de ti mismo de forma positiva. Elimina frases del tipo ‘no sirvo para nada’, ‘soy un tonto’ o ‘soy un inútil’. Si te equivocas o algo te sale mal, no te maltrates, sino que debes entender que todos cometemos errores. Trabaja para no volver a equivocarte.

* Haz lo que te guste. Dedicarte a una actividad que te desagrada puede ser un gran castigo. Te será difícil levantarte de la cama cada día. En cambio, si disfrutas de lo que haces, te sentirás feliz y satisfecho.

* Sé tú mismo. No te preocupes por lo que los demás piensan de ti. Relájate y actúa tal como eres. Los demás verán que eres auténtico. Te agradarás a ti mismo.

* Acéptate. Frases como ‘si yo fuera más guapo’ o ‘si yo fuera más inteligente’ son autodestructivas. Bórralas de tu mente, porque impedirán que te sientas bien. Recuerda que eres una persona valiosa y útil. Cuanto más te gustes, menos intentarás ser como otros.

* Ponte metas. Tienes que esforzarte para alcanzarlas, convencido de que tú puedes lograrlo.

* Optimista. Siempre trata de descubrir el lado bueno de todo, aún de las cosas malas.

* Aleja la envidia y los celos. No dejes que esos malos sentimientos dominen tu vida, porque te harán infeliz.

* Haz ejercicios. Te ayudará a tener la mente y cuerpo sanos, así como una apariencia que te agrade. Cuida tu cuerpo, porque sin salud no podrás lograr tus objetivos.

* Come sano. Es fundamental para que tu organismo se mantenga en buen estado.

* Buena relación. Intenta llevarte bien con las personas que te rodean. Sé amable y servicial. Trata a los demás como te gustaría que lo hagan contigo. Te sentirás bien y serás apreciado.

* Aléjate de personas negativas. De esas que te hacen sentir mal, que intentan hacerte creer que vales poco.

* Ama la naturaleza. Siempre que puedas acércate a un parque o a otro sitio donde puedas disfrutarla. Te hará sentir bien y en paz contigo mismo”. Qué buenos consejos. Gary tiene razón, me voy, cuídense.

