Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su chicharrón de pescado con yuca, sarsa criolla y arrocito graneado, así como chilcano con camote y, para tomar, limonada helada. “María, las autoridades educativas han anunciado que sí o sí este año habrán clases presenciales para los millones de escolares en todo el país.

Es una buena noticia tras dos largos años de educación a distancia, con evidentes brechas entre colegios privados de primer nivel y los centros educativos estatales, muchos de los cuales daban clases ¡por televisión! Ahora toca a los directores de cada plantel elaborar un protocolo para evitar el contagio de los niños y docentes.

Que se haya dado la orden de reabrir los colegios se caía de lógico. Si han reabierto los centros comerciales, peluquerías, cines, discotecas y restaurantes, donde se aglomera más gente, ¿por qué no las escuelas? Y, para estar más seguros, en un par de semanas, como máximo, se iniciará la vacunación de niños de entre 5 y 11 años.

De esa manera irán más protegidos a sus clases y los padres estaremos, a su vez, más seguros de que no les pasará nada. Hay que presionar para que el ministro del sector o su colega de salud retrocedan y no vuelvan a confinar a los niños en sus casas, como ese absurdo toque de queda que solo manda a la quiebra a los negocios y deja sin trabajo a miles de personas.

Se necesitan otras acciones, como hacer pruebas de descarte de coronavirus en todos los distritos y de la manera más rápida, no como ahora que la gente se pasa horas de horas haciendo cola, perdiendo su tiempo de trabajo.

TIPS PARA MANDAR A LOS NIÑOS AL COLEGIO

Como decía, que los niños regresen a la escuela es una buena noticia para evitar que sigan retrasándose en sus estudios. No hay nada como la educación presencial, no solo para impartir las lecciones, sino también para la socialización de los menores de edad. Y si aún no están seguros de mandar a sus niños a la escuela, aquí les dejo algunos tips para cuidarlos mejor:

Ponerse mascarillas debe ser una prioridad, especialmente cuando es difícil mantener distancia física, como en la movilidad o el lugar donde dejan a los niños.

Ten varias mascarillas para que use tu hijo. Todos los días dale una mascarilla limpia y una de repuesto, y una bolsita limpia donde vaya el barbijo.

Etiqueta claramente la mascarilla de tu hijo para que no se confunda con las de otros niños.

Practica con él la manera correcta de ponerse y sacarse la mascarilla.

Recuérdale que debe lavarse las manos siempre.

Nunca debe compartir ni cambiar sus mascarillas con otros niños”. Mi amigo tiene razón. Me voy, cuídense.

