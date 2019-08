Para elegir a la pareja

Mi amigo, el fotógrafo Gary , llegó al restaurante por una chuleta de cerdo frita con arrocito blanco, ensalada de lechuga con tomate y rocotito molido. Para bajar la comida, se pidió un té de menta y limón. “María, la vida es para disfrutarla, estudiar, trabajar y compartir con una pareja que nos brinde amor sincero, protección y seguridad para enfrentar juntos los retos que surgen a diario. Me llaman mucho la atención los videos de hombres maltratando a mujeres de manera física y verbal. Si una persona te trata mal, te insulta y agrede con palabras ofensivas, es muy probable que en el futuro te levante la mano y hasta pueda cometer un feminicidio. Por más enamorado, novio o esposo que sea, ¡nadie es propiedad de nadie!

Por ello, una de las decisiones más importantes en la vida es la elección de la pareja, pues se trata de aquella con la que criaremos a los hijos. Con razón se afirma que la pareja tiene mucho que ver en el éxito o fracaso de una relación, pues esta se construye de a dos. De nada sirve que uno ponga todo de su parte si la otra persona no está en la misma sintonía. Con la pareja equivocada es probable que no se logre la armonía, paz, respeto y el amor que deben existir en una familia, con lo que los hijos terminan siendo los mayores perjudicados.

Por eso, algunos consejos que pueden ayudar a elegir a una buena pareja:



Valores. La persona que elijas para que esté a tu lado siempre debe coincidir con tus valores morales. Solo así se podrá establecer el respeto, fundamental para que una relación camine bien.



Carácter. Tu ‘media naranja’ debe tener un carácter compatible con el tuyo. No se trata de que sea idéntica a ti. Así se evitarán malentendidos y discusiones absurdas.



Temperamento. Debe ser una persona que armonice con el entorno que los rodea. No pueden faltar en una relación el buen humor y la motivación entre ambos.



Disposición. Es muy importante elegir a una persona que esté dispuesta a escucharte y a ‘trabajar en equipo’ en favor de la relación.



Comunicación. Es fundamental en toda relación y por eso tu pareja debe ser capaz de comunicar sus emociones, deseos, temores, sueños e inquietudes. Si no hay diálogo, una relación se puede romper fácilmente.



Saludable. Elige a alguien con hábitos saludables, que disfrute de la comida sana y los ejercicios para que pueden practicarlos juntos. Eso los unirá más. Ten en cuenta que personas que beben alcohol en exceso o se drogan son peligrosas no solo para la relación, sino que pueden involucrarte en muy graves problemas y hasta poner en riesgo tu vida y la de tus futuros hijos”. Mi amigo Gary tiene razón. Para elegir a tu pareja hay que pensarlo mil veces. No solo puedes guiarte con el corazón, también debes hacerlo con la cabeza. Me voy, cuídense.