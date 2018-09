Retos del nuevo alcalde

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por unos tallarines verdes con un churrasco jugosito y, para la sed, una jarra de jugo de carambola.



“María, faltan poco más de veinte días para las elecciones municipales y regionales, y la mayoría de peruanos no conoce bien a los candidatos de sus distritos y regiones, no han averiguado sus planteamientos ni sus antecedentes en la política ni en los ámbitos judicial y penal. En Lima, donde hay 21 postulantes al sillón municipal, los retos son enormes, especialmente en temas tan cruciales como el transporte y la inseguridad ciudadana. Los habitantes de la capital pasan alrededor de cuatro horas al día en buses o combis, para ir al trabajo o centro de estudios. Si lo multiplicamos por cada día, tenemos que nos pasamos meses enteros al año sentados en el transporte público. Esto atenta contra la economía, el trabajo, la calidad de vida de los usuarios y la familia, pues los padres pasan menos tiempo con sus hijos.



El Metropolitano debe adquirir más buses para satisfacer la demanda de los usuarios, aunque está claro que este servicio debe ser administrado de forma más profesional, con un adecuado estudio, pues hay horas en las que estos vehículos se mueven casi vacíos y en otras andan completamente llenos. También es necesario que haya más corredores complementarios. Como si esto fuera poco, el caos vehicular es insufrible, terrible, y una de las causas es que no existe una autoridad encargada del transporte urbano para Lima y Callao.



El urbanista Augusto Ortiz de Zevallos incide en la necesidad de contar con los trenes de cercanías, que conecten a Lima con las provincias, como Cañete, por ejemplo, para aliviar la saturación vehicular en la ciudad. En el caso de la seguridad, cada día hay más delincuencia, ocurren miles de robos de celulares en las calles, además de asaltos en locales comerciales y hasta en las casas. Por eso, en las encuestas, más del 80 por ciento de habitantes de Lima señala a la inseguridad como el principal problema de la ciudad.



Aunque la principal responsabilidad de este tema la tiene el Ministerio del Interior, el alcalde de Lima puede hacer varias acciones efectivas, como el reforzamiento del patrullaje integrado, que se trata de que en cada camioneta que aporte el municipio, haya un policía para patrullar. Esta herramienta es disuasiva en casos de hurtos, arrebatos, violencia familiar y consumo de drogas.



También urgen más cámaras de videovigilancia para disuadir a los hampones y para que el registro sirva como prueba de algún delito. Otro grave problema es la acumulación de basura. En Lima hay más de cien puntos críticos, que son focos infecciosos y que afean la ciudad”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.