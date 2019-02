Aumenta robo a casas

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por unos espectaculares pallares con una cojinova frita encima y una porción de arroz blanco bien graneadito. También se pidió una jarrita de agua de carambola heladita.



“María, con la inseguridad que se vive, uno no está seguro ni en su propia casa. Los delincuentes tienen una y mil formas de meterse a las viviendas para ‘levantar’ con todo. Pero estos miserables no actúan al azar, sino que lo hacen de manera planificada. Vigilan las viviendas ‘punto’ varios días antes e incluso las ‘marcan’ con unos símbolos, lo cual significa que no hay mucha seguridad y pueden actuar impunemente.

Algunos son tan avezados que no les importan si en el inmueble hay mujeres, ancianos o niños. Y pobre de aquel que quiera hacerles frente, pues no solo lo golpean, sino que hasta pueden matarlo. La mayoría de peruanos no vive en casas protegidas por vigilantes privados, guardaespaldas, circuitos cerrados, sensores, cercos eléctricos, muros de concreto altos, rejas en las ventanas, botones de pánico, alarmas con respuestas o accesos restringidos. Hoy, todos somos presa de temores que genera la inseguridad ciudadana. Ante esta situación, debemos conocer, con precisión, la forma de operar de la delincuencia cuando de asaltar casas se trata:

MODALIDAD DEL SUEÑO: Los delincuentes actúan de madrugada y en ocasiones usan spray con somníferos.

LA LLAVE MAESTRA: Como su nombre lo dice, ingresan con una llave especial por alguna puerta.

LA CLONACIÓN: Clonan el abrepuertas del garaje.

STICKER O PINTADO: Dejan una marca de advertencia.

INFORMANTE: Se coluden con el vigilante informal de la cuadra o con algún empleado de servicio doméstico.

LA MONRA: Ingresan con 'patas de cabra' o palancas para fracturar las puertas o ventanas.

EL PULPO: Utilizan un chupón de jebe para sostener el vidrio y con un diamante lo cortan, abriendo luego el seguro de la puerta o ventana.

EL MIMETIZADO: Visten bien y conducen carros de último modelo.

EL FALSO SERVICIO: Simulan ser de la empresa de agua, luz o teléfono.

EL REGALO O LA ENCOMIENDA: Al abrirles la puerta ingresan con violencia.

LA BARBIE: Usan guapas chicas, como 'Las Bellas', para distraer a sus víctimas.

La verdad es que tenemos que estar muy atentos e ingeniárnoslas para prevenir antes que lamentar. Las autoridades municipales también deben poner de su parte y trabajar en conjunto con la ciudadanía”. Pucha, mi amigo tiene razón. Los robos están a la orden del día. Da cólera que uno trabaje tanto para que vengan unos miserables a llevarse las cosas tan fácil. Me voy, cuídense