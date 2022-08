Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de frejoles con pecho de res y verdura, pescadito frito con arroz y sarsa criolla y, para tomar, chicha morada. “María, con la pandemia mucha más gente comenzó a hacer sus transacciones, compras o trámites bancarios por la banca móvil.

Es decir, solo con tu celular puedes hacer lo que antes hacías de manera presencial en los bancos. Esto alivia mucho tiempo y viajes a los usuarios. También cada vez más gente usa las tarjetas para hacer diversos pagos, como el agua, la luz, el sueldo de los empleados, así como sacar dinero en efectivo. Pero toda modernidad trae problemas. Es así que en los últimos meses se han elevado los casos de robos cibernéticos. Los hay de diversos tipos: clonando tu tarjeta de crédito, usando el teléfono que te robaron o simplemente accediendo a tu cuenta a través de no sé qué artificio.

Para eso los ladrones son campeones mundiales. Por eso hay que tener mucho cuidado, pues en pocos minutos pueden vaciarte la cuenta y perderás años de ahorros. Hace unos días leí en Twitter el caso de un hombre a quien le robaron su billetera. Entre el robo y llamar de inmediato al banco para bloquear sus cuentas no pasaron más de diez minutos. En ese lapso ya le habían sacado cinco mil dólares y hecho compras por un monto similar.

En otro caso, otro usuario reportó que le habían clonado su tarjeta, con la que los rateros sacaron productos ¡en el extranjero! Ahora reclaman al banco que los ayuden, pues no es su culpa. Las instituciones bancarias ya deben ir trabajando maneras de evitar que sus clientes caigan en estos problemas. Aquí les dejamos algunos consejos:

- Siempre revisa tus estados de cuenta y reporta cualquier actividad sospechosa inmediatamente.

- No compartas tus datos de tarjeta de crédito con nadie.

- Sé cuidadoso al hacer compras en línea y asegúrate de que estás utilizando un sitio web seguro.

- No abras ningún correo electrónico o adjunto que parezca sospechoso.

- Mantén tus datos de tarjeta de crédito en un lugar seguro y protegido.

- Cuidado con los ‘web skimming’ : los ciberdelincuentes instalan ‘malware’ en páginas de pago de sitios de comercio electrónico legítimos. Estos códigos maliciosos son invisibles para el usuario, pero sustraen los detalles de la tarjeta a medida que son ingresados.

- No uses el comercio electrónico en cabinas de Internet o computadoras de uso público. Existe una alta probabilidad de que se haya instalado un software dedicado al robo de información personal”. Qué buenos consejos da Gary. Me voy, cuídense.

