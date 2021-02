Mi amigo, el redactor gigantón ‘Barney’, llegó al restaurante para llevarse su carapulcra a la chinchana con carne de chancho, res y gallina, arroz graneadito y una jarrita de agua de cocona.

“María, una lujosa camioneta Mercedes Benz, con tres temibles y sanguinarios ‘raqueteros’, se ha convertido en el terror de vecinos y transeúntes de los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y ahora también de Jesús María y Lince. Un revelador reportaje de televisión mostró, gracias a las cámaras de seguridad instaladas en las calles, el ‘modus operandi’ de estos miserables. A diferencia de los ‘raqueteros’ que circulan en autos generalmente robados y luego de cometer sus fechorías por algunas horas, los abandonan, estos han cometido sus delitos a lo largo de quince días. Un lunes asaltaron a un joven, también a una señora que estaba ingresando a su edificio en Barranco y a un señor que estaba hablando con su celular en su camioneta. Ellos señalan que son ultraviolentos y son peruanos.

María, me fui a buscar al gran periodista de policiales, el legendario ‘Sonámbulo’, para que me dé mayores luces porque tiene grandes contactos en la policía. ‘Coleguita -me dijo el maestro- me convocó mi amigo el general, en su ‘bunker’ donde diseñan las estrategias contra la inseguridad ciudadana. Allí me dejó tranquilo. ‘Sonámbulo, a esos raqueteros ya los tenemos identificados, esto es una primicia. Diseñamos un plan especial para darles caza. Como tú te debes imaginar, esa camioneta está fondeada en una casa, no en un taller ni en un corralón donde la puede intervenir la policía. Pero no se van a salir con la suya. Que nos disculpen todos los dueños de esas camionetas Mercedes Benz de lujo. A todos los estamos interviniendo, así sean de color rojo, negro o amarillo. Porque los raqueteros pueden pintarla, pero no podrán cambiar los documentos de propiedad. No creemos que van a ‘descuartizarla ‘y venderla en autopartes. Un carro tan caro no lo van a vender por partes como si fuera un Tico o un ‘bolocho’. Se lo van a querer llevar a provincias o a Bolivia, pero ya todos los puestos de carreteras del país están alertados. Te aseguro que esos raqueteros, que ya están identificados, van a ser detenidos”.

Pucha, la inseguridad ciudadana la sufrimos todos, los de los distritos populares y los de los acomodados. Los delincuentes no hacen distingos y te pueden matar por un celular. Me voy asustada. Cuídense.