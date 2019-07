Robos a jubilados

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un buen plato de menestrón criollo, con harta carne de res, yuquita, zanahoria, habas, fideos y su choclito. Para calmar la sed pidió una jarra de emoliente tibiecito. “María, estoy indignado. Ayer, cuando compraba mis tamales en la panadería de mi casa, me encontré con Cindy, mi amiga de toda la vida. Lloraba a mares.

Entre sollozos me contó que su padre, don Luis, un anciano de 70 años, que es jubilado, había sido asaltado tras retirar 450 soles de un cajero del Banco de la Nación. El señor trató de oponerse y lo golpearon sin piedad en la cabeza. Ahora está internado con un traumatismo encéfalo craneano.

María, no hay respeto por nadie. Para los delincuentes, no hay cana que valga o merezca respeto. El caso de don Luis es similar al ocurrido hace unos días en Comas, donde Ricardo Cribillero (71) fue engañado por toda una banda de delincuentes que simularon ser policías para obtener la clave de su tarjeta de ahorros y sacarse más de 5 mil 500 soles en apenas 40 minutos.

Si bien es cierto las Fiestas Patrias vienen con gratificación y bono, también vienen con más delincuencia, con más sangre fría y ferocidad. Por ello, César Ortiz, de Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec) recomendó a la población mantenerse alertas para evitar cualquier hecho delictivo.

“Actualmente son las personas de la tercera edad los más vulnerables, ya sea porque los pueden timar (engañar) o porque saben que no podrán defenderse como una persona joven”, dijo y soltó estos consejos:

- Si un familiar jubilado necesita retirar dinero de cajero, banco o agentes, acompáñelo. Que no vaya solo porque son los primeros en ser vigilados por los delincuentes.

- Al retirar el dinero, guárdelo de manera muy discreta en algún lugar no visible y seguro.

- Ninguna autoridad (ya sea policía, fiscal, juez...) o jefes de entidades bancarias puede pedirle la clave de sus tarjetas. Es una combinación intransferible.

- No se distraiga cuando vaya a retirar dinero. Siempre mantenga los ojos muy abiertos y cualquier eventualidad denúnciela a las autoridades.

- No use redes sociales para comunicar dónde está yendo o qué planea hacer. Hay mucha delincuencia escondida en internet.



- Si nunca ha comprado por internet, evite hacerlo solo. Siempre pida ayuda a algún familiar conocedor de páginas confiables”. Pucha, mi amigo Gary, tiene razón. No se puede ni caminar por la calle, porque se van sobre ti como aves carroñeras para quitarte lo mucho o poco que tienes. Me voy, cuídense.