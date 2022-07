Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopa de frejoles con pecho de res, estofado de pavita y, para tomar, tecito caliente a fin de calmar el frío. “María, cada vez más aumentan los casos de estafas electrónicas en el Perú. Con el uso de dispositivos móviles y aplicativos por celular, a los delincuentes se les ha hecho fácil vaciar las cuentas de víctimas a las que les roban el teléfono o son asaltadas por raqueteros. No sé cómo hacen, pero te cuento una historia. El otro día un señor tomó un taxi para ir de su trabajo a la casa, cuando el chofer le puso un pañuelo en la cara y lo durmió. Mientras estaba inconsciente, el ratero le vació todas sus cuentas ¡sin necesidad de conocer sus claves! y encima sacó un préstamo en una entidad financiera. Ahora el pobre tipo no sabe qué hacer para pagar la deuda que no es suya. El banco no reconoce que haya sido víctima de un asalto y robo.

Hace unos meses también, un amigo perdió su teléfono celular y demoró 24 horas en bloquear sus cuentas y los aplicativos en el aparato. No solo le dejaron sin un sol, sino que además hicieron compras al crédito de ropa, artefactos electrodomésticos y hasta celulares de alta gama. Ahora debe treinta mil soles. Él ha reclamado, pero no le quieren hacer caso. Otros ladrones clonan chips de teléfonos y logran así acceder a las cuentas ligadas de los usuarios. De verdad esos delincuentes son unos genios. Deberían estar trabajando en la NASA, Google o Facebook y no para el mal. Yo creo que ante tal cantidad de casos, la Asociación de Bancos debería idear alguna manera de evitar robos de este tipo. No puede ser que gente trabajadora pierda sus ahorros y encima quede endeudada. Bueno, si aún no te sucede algo así, aquí te dejo algunos consejitos:

Procura no llevar a todo sitio tus tarjetas de crédito o débito. Hazlo solo si vas a hacer una gestión.

Si tienes cuentas linkeadas en tu teléfono, ponle clave para abrirlo.

Tus claves de cuentas deben ser muy difíciles. Olvídate de tu cumpleaños o el clásico 12345...

No hagas caso a los correos en que ‘tu banco’ te pide actualizar datos. Los bancos no hacen eso. Y si lo requieren, debes acercarte a ventanilla.

Si vas a hacer alguna compra online, asegúrate de hacerlo en sitios conocidos o de empresas de respaldo.

Nunca perder de vista la tarjeta al momento de pagar. No la entregues en ningún momento al mozo. Pide que traigan a la mesa el POS para pagar. La delincuencia puede clonar la tarjeta. No lo olvides.

Asegúrate que nadie vea cuando digitas tu clave.

Ningún banco te pedirá tu contraseña, nunca. Los bancos solo se comunican contigo para comunicarte de algunas acciones u ofertas”. Buenos consejos de Gary. Hay que vigilar más nuestra plata. Me voy, cuídense.

