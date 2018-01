Rusia 2018: Gary nos trae algunos detalles del país anfitrión del Mundial [VIDEO y FOTOS]

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un jugoso lomo saltado con su porción de tequeños de entrada y su jarra de emoliente. “María, la clasificación de Perú para el Mundial de 2018 nos permitió mirar con más atención a Rusia. Se trata del país más grande del mundo y es tan extenso que ocupa la novena parte del planeta. Está situado al norte de Asia y es de clima muy frío, porque está pegado al Polo Norte. En su capital, Moscú, se encuentra el estadio Olímpico de Luzhnikí, lugar donde se jugará el partido de inauguración entre Rusia y Arabia Saudita. Los acontecimientos históricos con mayor relevancia de esta nación son la Primera Guerra Mundial, formando parte de la Triple Entente, y la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo con los Aliados. También está la Revolución Rusa de 1917 para que el régimen leninista derroque al zarista. Hay peruanos que no se perderán el Mundial por ningún motivo y ya tienen sus entradas y pasajes comprados. Si no hubiera trasbordos, volarían los 14 mil 196 kilómetros, que es la distancia entre Lima y Moscú. Aquí te dejo algunos datos curiosos sobre este impresionante país.



- Son muy hospitalarios con las visitas, les gusta atenderlas muy bien.



- En las conversaciones cotidianas no suele hablarse sobre el trabajo.



- No todo el país está bajo cero, las grandes ciudades tienen un clima templado.



- El sushi es tan popular como en Japón y se le considera un plato nacional.



- No se debe sonreír a extraños, lo consideran un acto falso, prefieren poner cara seria.



- Hijos, padres, tíos, abuelos, todos los miembros posibles de la familia viven juntos en un solo piso.



- Sus diálogos en las redes sociales y el chat están llenos de emoticones y al final de cada frase ponen muchos paréntesis.



- Tiene cerca de 8 millones de kilómetros cuadrados de área forestal, lo que representa casi la mitad del país.



- Rusia es un país muy seguro en el que se puede caminar hasta avanzadas horas de la noche, pues siempre hay muchos policías.



- En el metro de Moscú los trenes pasan cada minuto y medio en las horas punta, lo que les permite transportarse más rápido.



- El ruso, que es el séptimo idioma más hablado en el mundo, tiene 33 letras: 21 consonantes, 11 vocales y 2 letras sin sonido.



- Los agasajados de las celebraciones son los que suelen dar presentes a los asistentes para demostrar la generosidad rusa”.

Es cierto lo que dice mi amigo Gary, de repente me animo y viajo a Rusia. Me voy, cuídense.