Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso estofadito de pollo, parte pierna, con arrocito blanco y rocotito molido. Para bajar la grasita, se pidió una jarrita con agua de hierba luisa al tiempo. “María, ayer te comentaba sobre unos consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas veces acudimos al médico recién cuando sentimos molestias en el cuerpo, pero los especialistas en salud mental alertan que también la mente se enferma y muchos peruanos están afectados por el estrés, la ansiedad y la depresión. Conflictos de trabajo, en el hogar (con los hijos, la esposa o la pareja), inclusive en el tránsito vehicular diario o las deudas, nos pueden hacer estallar en cualquier momento.

También situaciones de insatisfacción personal, casos de violencia, crímenes y hasta suicidios -en los que igualmente corren riesgo niños- podrían evitarse. Cerca de un millón 700 mil peruanos están con síntomas depresivos y, en Lima, unos 32 mil podrían estar sufriendo de esquizofrenia. De otro lado, hay casos de bipolaridad, psicosis, psicopatía y otros. Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental advierten que ‘las emociones también se enferman y el deterioro mental influye en la salud física’. Es así que detrás de muchos dolores de cabeza, cintura y malestares generales puede haber un problema de salud mental, que hasta podría causar discapacidad y pérdida de años saludables. Urge que el Estado y el nuevo gobierno presten mayor atención a esa situación de nuestra población.

RECOMENDACIONES

- Vea y viva con optimismo. Los problemas también son parte de la vida, hay que enfrentar los retos y superarlos. Si hoy no le fue bien, mañana podrá ser mejor.

- Si es impulsivo, colérico (‘fosforito’), ansioso o depresivo, busque ayuda médica.

- Procure ampliar su red de amigos, de personas con quienes conversar y sentirse bien.

- Aunque no tenga enfermedad mental, toda ayuda psicológica fortalece y es para mejorar. Si siente insatisfacción y que no puede ser feliz, es suficiente motivo para buscar apoyo. Tendrá mejores expectativas.

- Sea agradecido por tener vida, familia, trabajo y hasta la naturaleza como silbido de pájaros o un amanecer.

- No se estrese más si no tiene dinero para atender un problema mental. El Seguro Integral de Salud (SIS) prioriza a poblaciones en situación de pobreza y cubre trastornos físicos y mentales, incluido consulta, medicamentos y psicoterapia”. Gary tiene razón. Hay que cuidar nuestra mente, el físico y el corazón. Me voy, cuídense.