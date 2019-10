Salud mental en crisis

Mi amigo Gary llegó por una papita a la huancaína con huevo duro y aceituna. De segundo se pidió un arroz con pollo parte pierna, presa grande.



“María, me sorprende la noticia de una joven que fue hallada colgada en su casa de Chosica; luego, un desalmado ‘monstruo’ que utilizaba su carro para secuestrar niñas, y un padre de familia que mató a su esposa frente a su hijito. Hasta un joven seleccionado de 17 años acaba de ser detenido por supuestamente abusar de una menor de 15 años.



¿Qué pasa con la salud mental de la población? La mente es muy compleja y no sabemos qué sucede en la cabeza de alguien. Todos no tenemos las mismas preferencias, deseos, aspiraciones o impulsos. Según los psiquiatras, eso es así porque en la conducta influyen múltiples y diversos factores, como la carga genética, la educación, el pasado, el entorno y hasta las frustraciones y la forma en que fueron asimiladas.



Todos, en algún momento de nuestras vidas, pasamos por episodios felices como tristes, difíciles y adversos. Pero no todos tenemos la misma capacidad de afrontarlos en la forma adecuada. Si hubiera un estudio minucioso del tema y se diera el tratamiento adecuado de las personas en riesgo, se podrían evitar muchos asesinatos, suicidios, parricidios y otros crímenes. Rara vez en un colegio hay un psicólogo y en todo el país solo hay 700 psiquiatras. Se necesita, entonces, una política de Estado respecto a la salud mental de la población. Algunos especialistas consultados nos dan tips para sentirse bien emocionalmente:



LA FELICIDAD DEPENDE DE TI MISMO. Regla básica, hay que tener presente que la vida de uno es lo principal.



NO SEAS LA VÍCTIMA. Es duro decirlo, pero si uno está en un lugar o en una situación, es por su propia decisión.



MEJORA TU AUTOESTIMA. Cada uno tiene sus propias cualidades, hay que valorarlas, potenciarlas. Sería aburrido tratar de ser perfecto.



DESACELÉRATE. Algunas personas se trazan objetivos muy altos en corto tiempo. Debemos pensar en grande, pero actuar con paciencia.



NO TE PONGAS PIEDRAS EN EL CAMINO. Muchos se sienten derrotados antes de empezar la batalla. Se debe pisar firme y mantener la motivación para todo desafío.



RODÉATE DE GENTE QUE ARMONICE CONTIGO. Es fundamental estar en el lugar indicado con la persona indicada. Siempre se debe tratar de estar cómodo.



ROMPE LA MONOTONÍA. Trata de hacer cosas diferentes y divertidas, pero sin romper las reglas.



BUSCA AYUDA. Uno siempre necesita desahogarse. No puede ir por la vida guardando sus sentimientos, emociones o preocupaciones.



TÓMATE UN MOMENTO PARA TI. Sal a caminar, correr, lee, anda al cine, haz deporte... Hay miles de cosas”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.