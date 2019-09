La salud es lo primero

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un rico lomo saltado con rocotito molido y una jarrita de chicha morada al tiempo.



“María, como bien sabes, por mi labor periodística recorro a diario las calles y veo a la gente muy estresada, con mal semblante. Los problemas en el hogar y la falta de trabajo o de dinero muchas veces son las causas de que no disfrutemos plenamente de la vida.



Todos tenemos problemas, unos más fuertes que otros, pero debemos tomarnos un tiempo para respirar profundamente y así evitar hacer cosas de las que más adelante nos podamos arrepentir. Además, todo ese mal humor también afecta nuestra salud. Dolores de cabeza, hipertensión, afecciones visuales y malestares estomacales son algunos de los males que nos produce el temible estrés, la llamada ‘enfermedad del siglo’.



En buen cristiano, debilita nuestras defensas. Por eso, ahora quisiera compartir algunos tips para sentirnos mejor de salud. Pero antes me gustaría dejar una frase del gran escritor William Shakespeare, para que siempre la tengan en cuenta: ‘Nuestros cuerpos son nuestros jardines; nuestras decisiones, nuestros jardineros’.



- Descansar es importante, ya que si no descansamos lo suficiente seremos propensos a sufrir diversos tipos de enfermedades.



- No consuma alcohol ni cigarrillos. Estos son estimulantes que pueden hacerte sentir bien a corto plazo, pero tienen consecuencias negativas a largo plazo.



- Trata de evitar ser absorbido por los hábitos negativos, repetitivos pensamientos que absorben tiempo, drenan tu energía y pueden desencadenar sentimientos de ansiedad, miedo y depresión.



- Come sano y no caigas en el exceso con los alimentos chatarra (hamburguesas, papas fritas y otros). Esto, combinado con ejercicios diarios -si son al aire libre mucho mejor-, hará que tu salud mejore.



- Toma dos litros de agua al día. Estar bien hidratado es importante para evitar tener problemas en los riñones, sentirte cansado o con dolores de cabeza.



- Cuando afirman que la risa es la mejor medicina, no están alejados de la verdad, pues está comprobado que reír actúa mejor que un analgésico. Estimula la producción natural de endorfinas en el cerebro, sustancia que alivia el dolor.



- Así estés sentado, parado o incluso agachado, mantener la postura correcta es esencial para prevenir dolores, torceduras o problemas de espalda que, más adelante, pueden resultar muy perjudiciales”. Pucha, mi amigo tiene razón. Me voy, cuídense.