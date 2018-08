Sano y fuerte en la vejez

El fotógrafo Gary llegó con hambre al restaurante y se pidió un estofado de pollo, presa grande, con arrocito blanco, ensalada fresca y un emoliente al tiempo.



“María, por mi trabajo tengo que recorrer las calles y conversar con mucha gente. Ayer me encontré con un viejo amigo de la familia, quien a sus casi 80 años se mantiene fuerte como una roca. ‘¿Cuál es el secreto?’, le pregunté. ‘Sobrino, en mi vida solo probé una vez licor y nunca fumé cigarrillos’, me respondió. Eso dice mucho de su disciplina y preocupación por cuidarse. Ahora goza de plenas facultades físicas y mentales y parece que tuviera diez años menos. ‘Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago’, decía Miguel de Cervantes Saavedra, autor de ‘Don Quijote de la Mancha’. Algunos consejos para mantener la salud, algo muy importante, pues como alguien dijo: ‘Camisa que mucho se lava y cuerpo que mucho se cura, poco duran’:



Sigue una dieta saludable. Reduce el consumo de azúcar y harinas refinadas. Come más frutas y verduras. No abuses de las frituras, mejor cocina el pescado y otras carnes al horno o a la parrilla.



Mantente físicamente activo, a diario y a tu manera. Al menos media hora al día si eres adulto. Los niños deben ejercitarse una hora diariamente.



Vacúnate. Es una de las formas más efectivas de protegernos de enfermedades graves.



No consumas tabaco en ninguna de sus formas. Contiene toxinas que afectan a todos los órganos del cuerpo. La Organización Mundial de la Salud lo definió como ‘la principal causa en el mundo de muerte evitable’.



Evita el consumo de alcohol o redúcelo, pues altera los sentidos, el raciocinio y relaja el autocontrol. Muchas desgracias provoca su ingesta.



Controla el estrés para una mejor salud física y mental. Busca ayuda profesional si es necesario.



Mantén una buena higiene. Limpia tu casa, especialmente el baño y cocina. Lávate las manos al llegar de la calle y antes de comer. Enseña este hábito a los niños.



No conduzcas a velocidad excesiva ni bajo los efectos del alcohol o drogas. Son las principales causas de accidentes fatales en el Perú.



Abróchate el cinturón de seguridad en el auto y ponte casco al ir en bicicleta. Podría salvar tu vida.



Mantén prácticas sexuales seguras. Si tienes pareja, solo con ella.



Sométete a revisiones médicas periódicas. Solo así se pueden detectar a tiempo enfermedades mortales como el cáncer, presión alta y otras.



Amamanta a tu bebé, es lo mejor para él, pues así le das el mejor alimento y lo proteges de enfermedades”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.sano y fuerte en la vejez.

