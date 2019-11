Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su pollo al horno parte pecho con ensalada rusa y arroz bien graneadito. Para tomar se pidió una jarrita de maracuyá heladita.

“María, en estos tiempos, tanto hombres como mujeres buscan diferentes métodos para verse mejor. Sobre todo, desean ‘volver’ a sus años mozos, de juventud. El paso del tiempo es inexorable, pero hay ciertos secretitos que ayudan a retrasar la aparición de arrugas y otros signos que demuestran que ya tenemos nuestros añitos. Ahí tenemos el caso de la estrella de la televisión china Angie Chiu, quien a sus 65 años es llamada ‘La diosa de la juventud’.

Cuando uno ve sus fotos piensa que su reloj cronológico se detuvo cuando llegó a las tres décadas. Cuántas jovencitas quisieran tener su vitalidad, su esbelta figura, su piel lozana y su hermoso cabello. Para verse así no es necesario someterse a costosas y peligrosas cirugías. No hay nada mejor que cuidarse naturalmente. Claro que para obtener resultados óptimos hay que ser constantes. Recuerden siempre que lo que fácil llega, fácil se va. Por eso, quisiera compartir algunos tips que me han dado expertos en belleza y salud para sentirnos mejor con nosotros mismos. Entre ellos tenemos:

Tómate un momento para sonreír. El simple hecho de parecer que disfrutas la vida puede hacer que te veas más joven. Fruncir el ceño te hace ver mayor.

Mantén la piel hidratada. De esta manera, lucirás de menor edad y más saludable en general; en cambio, la piel seca te hace ver como una persona entrada en años.

Ten el cuerpo joven y en forma con el ejercicio. Brinda energías y te mantiene activo. Además, te permite obtener una figura juvenil. También tonifica los músculos y mejora el equilibrio y la coordinación, además de liberar endorfinas para levantar el estado de ánimo.

Bebe licor con moderación. Hacerlo en exceso trae graves problemas de salud que te harán verte y sentirte mayor. El abuso de bebidas alcohólicas puede provocar cánceres del tracto digestivo, problemas cardiacos, derrames cerebrales, hipertensión arterial y enfermedad hepática.

Deja de fumar. Hacerlo envejece la piel, reduce la resistencia y te trae graves problemas de salud. Puede provocar diversas enfermedades y hacerte ver con más años de los que en realidad tienes.

Come bien para ver y sentirte mejor. Recuerden tener una alimentación sana y balanceada. Nada en exceso es bueno. Opta por los productos que te brinden proteínas, minerales, vitaminas y otros. Dale preferencia a verduras y frutas. Reduce el consumo de grasas.

Duerme lo suficiente. Te ayudará a sentirte más joven. No dormir lo suficiente puede dejarte con un aspecto deprimido”. Pucha, son consejos tan sencillos. Los pondré en práctica. Me voy, cuídense.