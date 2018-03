Valores en Semana Santa: Lo que debemos inculcar a nuestros hijos aprovechando estos días de regocijo

Mi amigo Gary llegó al restaurante por su solterito de queso con choclo de entrada y de fondo un escabeche de pescado, acompañados de una jarra de chicha morada fresquecita.



“ María, la Semana Santa es un periodo de reflexión, reconciliación y paz. Vemos películas que describen la forma en que Jesucristo soportó los más crueles castigos para salvarnos. Sobre los hombres y mujeres leales a Jesús, pero también de los deshonestos, los timoratos, como Pedro, quien lo negó tres veces antes de que cante el gallo. O de cuando Cristo perdona sus pecados a María Magdalena y también se compadece de un leproso y lo sana. La multiplicación de panes y peces, la traición de Judas, la lavada de manos de Poncio Pilatos y muchos otros pasajes bíblicos que seguro en estos días recordarán los curas en las misas de la cena del Señor, de Jueves Santo y la vigilia pascual. Estos y otros valores y conceptos están muy presentes en Semana Santa y sirven de fuente de inspiración para renovar nuestro mundo psicológico y emocional, para enseñar a nuestros hijos a ser buenas personas, dignas y útiles a la sociedad. Aquí te dejo algunos de los valores que debemos inculcarles a nuestros hijos, aprovechando estos días de recogimiento.



* La amistad: Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona. Los apóstoles fueron un claro ejemplo de este valor.

* La valentía: No es solo la ausencia de miedo. Es, más bien, tomar decisiones, pese al temor. En la crucifixión, muchos le dijeron a Jesús: ‘Si eres el Mesías, sálvate a ti mismo, baja de la cruz’. Él pudo hacerlo, pero no lo hizo por valiente.

* La justicia: Es el principio moral que hace que la persona entregue a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La crucifixión, luego de la lavada de manos de Pilatos, fue consecuencia de una injusticia.

* La lealtad: Es una virtud consistente en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud. Es decir, aquello que Judas no respetó cuando vendió a Jesús.

* La humildad: Consiste en aceptar nuestros defectos y reconocer las virtudes de los otros.

* El servicio: Debemos ser siempre serviciales sin sentirnos ofendidos. Servir a los demás o ayudar a quien lo necesite es digno de imitar.

* El amor: Es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivir. La razón de la muerte de Jesús es el amor. Su gran sacrificio significó nuestra salvación”.



Mi amigo Gary tiene razón. Paz y amor en Semana Santa. Me voy, cuídense.

