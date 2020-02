Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una milanesa de pollo con ensalada rusa, rocotito molido y, para la sed, una jarrita de refresco de cocona heladito. “María, a los chicos les queda como un mes más de vacaciones y sus padres deben estar pendientes para que no se queden pegados todo el día al celular, la tablet o la computadora, viendo videos o juegos en línea. Febrero siempre es más complicado, pues muchos padres que pusieron a sus hijos en vacaciones útiles en enero, ya no pueden hacerlo este mes porque están los siempre pesados gastos de útiles escolares, uniformes, zapatos, libros y otros. Entonces esos muchachos se quedan en casa mientras los padres salen a trabajar. Algunos consejos para que los chicos aprovechen las vacaciones:

Establecer horarios. Es normal que en vacaciones los hijos se acuesten y levanten más tarde. Pero no se debe abusar, pues si se quedan despiertos hasta la medianoche, al día siguiente perderán casi toda la mañana en la cama. Los expertos aconsejan que no vean televisión más de una hora al día y se debe tener cuidado en seleccionar los programas.

Que no se queden pegados a los videojuegos. Según un estudio del Hospital del Mar de Barcelona y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), realizado con 2 mil 442 niños de entre 7 y 11 años, los chicos que juegan con videojuegos tienen mejores habilidades motoras y mejor rendimiento escolar, pero basta con que jueguen dos horas a la semana para adquirir estos beneficios. Los que juegan nueve horas o más a la semana pueden tener problemas de conducta, conflictos con compañeros y menores habilidades sociales. Es decir, los videojuegos no son buenos ni malos, es el tiempo que el niño pasa con ellos lo que los convierte en buenos o malos.

Deben hacer actividad física. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física es esencial para la salud. Para los chicos de 5 a 17 años recomienda que hagan al menos una hora (más tiempo será mejor) de ejercicios al día, de intensidad moderada a vigorosa. Esto mejorará las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y reducirá el riesgo de adquirir enfermedades no transmisibles como el infarto de miocardio, accidente cerebral vascular, cáncer, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras.

Fomenta la lectura. Estar de vacaciones no significa que no toquen los libros. Que ellos escojan las lecturas que quieran y que se sienten a leer un rato cada día. Tú mismo debes leer y que te vean, pues no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo.

Que ayuden con los quehaceres del hogar. Lo primero que deben hacer es tender la cama al levantarse. También deben realizar otras actividades que los padres señalen”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.actividades para los chicos