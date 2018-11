El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un seco de res con frejoles y arrocito blanco, acompañado de su jarra de agüita de manzana. “María, ya no falta nada para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Por estas fechas se incrementan los robos a casas, asaltos al paso, ‘cogoteos’ y ‘marcas’ que acechan a la salida de bancos. Hoy más que nunca debemos estar alertas. Ayer me dio pena el caso de esa familia en Carabayllo que trabajó duro en todo el año para no tener apuros y unos miserables entraron a la casa y se llevaron hasta la plata que habían ahorrado en los ‘chanchitos’.

A continuación, algunos consejos:



Tratar en lo posible de no cargar joyas ni hacer visibles en la calle y otros lugares públicos el smartphone, laptop o tablet, que despierten el interés de los delincuentes.



No haga retiros de grandes cantidades de dinero de cajeros automáticos ni de ventanillas. Tampoco guarde sus ahorros en casa, póngalos en un banco.

No confiarse en ningún lugar. Hay que estar atentos con lo que hacen las personas a nuestro alrededor. Los ladrones siempre tratan de atacar por sorpresa, pues esa es su ventaja. No se puede andar distraído en la calle.



Los jóvenes especialmente no deben transitar por la vía pública hablando por el smartphone o con los auriculares puestos. Así se convierten en presas apetecidas por los criminales.

Evitar las calles oscuras y solitarias. Tratar de ir acompañado al paradero, ya sea para tomar el autobús o un taxi. Igualmente, al regresar a casa, en lo posible, que más de un familiar espere en el paradero a la persona que llega del trabajo o el centro de estudios.



La violenta modalidad del ‘arrastre’ se está convirtiendo en la preferida de muchos rateros, por lo que se debe ir por la calle con bastante cuidado. Por ello, hay que procurar no llevar el asa de la cartera envuelta en el brazo, o cargar la mochila en la espalda o colgando de un hombro.

Evite dejar la casa sola y denuncie a la comisaría o al Serenazgo si ve a sospechosos.



Invierta en asegurar su vivienda. Ponga rejas, mejores chapas o candados. Si puede, coloque un sistema de videocámara. Bajaron de precio.

Si es víctima de delincuentes, no se les enfrente. Recuerde que lo más importante es su vida. Estas lacras están dispuestas a matar”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.