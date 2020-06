Mi amigo, el fotógrafo Gary, me contó por Zoom que mucha gente está saliendo a la calle no solo a trabajar, sino también a ‘relajarse’, a ‘tomar aire’, luego de cien días de encierro por la cuarentena. No hay que confiarse porque los expertos advierten del riesgo de una segunda ola de contagios. “María, lo más inteligente es, si se puede, quedarse en casa y solo salir si es estrictamente necesario. La pandemia no está controlada. Más bien, esta crisis nos ha demostrado la fragilidad de nuestra economía, no solo del Estado, sino de la inmensa mayoría de peruanos, ya sea porque perdieron el trabajo o si se vieron obligados a ir a una clínica y terminaron arruinados. Por eso, hoy más que nunca es imprescindible tener más conocimientos, pues estos te darán más posibilidades de trabajar y ganar dinero. Internet nos da la tremenda ventaja de estudiar desde casa. Solo es cuestión de decidirse y ponerle ganas. Hay cursos online como:

Idiomas. Existen numerosas páginas web, la mayoría de pago, pero también algunas gratuitas, que enseñan inglés y otras lenguas como el francés, italiano, portugués. Saber al menos dos idiomas abre puertas para trabajar y hacer negocios con gente de otros países. Incluso, hasta se puede emigrar a otras naciones en mejores condiciones que alguien que no sabe la lengua del lugar.

Coaching deportivo. Cada vez son más las personas que se preocupan por su forma física, pues no solo se trata de verse bien, sino de mantenerse sano. Este curso te dará los conocimientos para dar asesoría en ejercicios físicos y todo lo relacionado a estas actividades. El mercado cada vez es más grande y podrías dar esas asesorías desde tu casa.

Dietética y nutrición. Aprenderás a hacer planes de alimentación especiales teniendo en cuenta las características y necesidades de cada persona. Lo requieren desde niños hasta adultos, ya sea para adelgazar, para subir de peso, para ganar masa muscular, por salud...

Inversiones en la Bolsa. Estos conocimientos los deberíamos tener todos, pues es una excelente forma de hacer crecer el dinero. En este curso te enseñarán cómo funciona el mercado de valores y la mejor forma de invertir.

Marketing digital. Te enseñarán a crear estrategias de ventas, desde lo básico hasta lo más avanzado. Cada vez más personas y empresas recurren a la internet para ofrecer sus productos y servicios, pero se requiere de preparación especial para tener éxito. Tú podrías ayudarlos.

Maquillaje. Si este campo te interesa, qué esperas para aprender. También enseñan métodos y técnicas profesionales de peluquería y estética. ¡Jamás te faltará trabajo!

Decoración de interiores. Te enseñarán sobre diferentes estilos decorativos, materiales a usar, texturas y colores. Todos quieren espacios agradables y únicos para vivir y trabajar y tú podrás satisfacer sus expectativas". Qué buenos consejos. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.