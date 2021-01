Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un escabeche de pollo con camotito, huevo duro, lechuga y aceitunas de botija. Para tomar, pidió un refresco de cocona fresquecito. “María, la criminalidad con arma de fuego aumenta en plena pandemia y las motos lineales se han convertido en el vehículo preferido de muchos delincuentes, como se vio en el asalto ocurrido hace días en una joyería del Jirón de la Unión, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno.

Los ladrones ingresaron con sus motos a la referida vía, que es de exclusivo uso peatonal. Sicarios, ‘marcas’, ‘raqueteros’, bandas de criminales extranjeros y otras lacras las prefiere porque son veloces, pueden esquivar el tráfico vehicular y hasta ir en contra sin problema, con lo que logran burlar a los patrulleros.

Para perpetrar sus ‘golpes’ roban motocicletas de gran cilindrada, que les aseguran altas velocidades. El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera, señaló que “hay personas extranjeras en nuestro país que se las ingenian para poder llevar un pan a su mesa, lamentablemente no todos tienen esas ganas de superarse haciendo lo correcto”.

No se trata de satanizar el uso de motos, porque es un vehículo que sirve de transporte a muchísima gente honrada, estudiantes y trabajadores, a quienes lleva a su destino de manera económica y rápida. Además, con solo tener una moto puedes trabajar en el negocio del delivery.

De hecho, hay miles de personas que se dedican a esa actividad y cada día son más. Las ventas de motos ha aumentado tremendamente y se calcula que al día se comercializan alrededor de mil.

Pero algo se debe hacer para frenar el aumento de asaltos con uso de motos lineales. Existen proyectos de ley para prohibir su circulación con acompañante (dos ocupantes), pero la Asociación Peruana de Motociclistas lo califica como discriminatorio, que afecta su derecho al libre tránsito y es poco efectivo para reducir la delincuencia.

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, propone que para transitar dos en moto se tendría que tramitar un pase de libre circulación en la comisaría. Otros también han planteado que sea obligatorio usar casco con inscripción de la placa del vehículo.

No hay nada definido aún y no olvidemos que las leyes solas no rinden buenos frutos sin fiscalización”. Gary tiene razón, urge frenar este mal uso de las motos, pero de manera correcta. Me voy, cuídense.