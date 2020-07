Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse un estofado de res con arroz blanco y papita amarilla.

“María, la inseguridad ciudadana está aumentando a niveles alarmantes en las últimas semanas. Los temibles ‘raqueteros’ están rondando edificios de San Isidro, Surco, Miraflores y otros distritos, incluso en horario de toque de queda, para aprovechar cualquier momento de distracción para asaltar a sangre y fuego. No faltan los falsos taxistas, gavillas de ‘robacasas’, extorsionadores y otras lacras. No es justo que miles de muchachos y padres de familia que salen a trabajar, en estos tiempos de crisis por la pandemia, no sepan si volverán sanos y salvos a sus hogares. La policía está haciendo todos sus esfuerzos, pero es insuficiente. Nunca está de más insistir en algunos consejos de seguridad que hasta podrían salvarnos la vida:

No retirar sumas importantes del banco. Tampoco divulgue que irá a cobrar. No use cajeros automáticos alejados, en lugares solitarios o de noche. Trate de ir acompañado por alguien de su confianza y ponga el dinero dentro de la ropa y no en un maletín o cartera.

Fíjese en las personas alrededor al momento de retirar el dinero. Note si hay motos cerca o carros con lunas polarizadas. No tome taxis estacionados en el lugar, pues podrían ser ‘marcas’.

Asegure puertas y ventanas. Invierta en mejorar la seguridad de su hogar: coloque cerrojos, barras de seguridad, rejas. Si puede, ponga cámaras de video y organícese con sus vecinos.

Trate de tomar taxis formales o de conocidos. Si toma uno de la calle, mande a alguien de su confianza, por mensaje de texto, WhatsApp u otro medio, la foto o el número de la placa. No duerma en el viaje y esté alerta.

Evite estacionar su vehículo en la vía pública. Elija las playas de estacionamiento.

Si un carro golpea su vehículo, fíjese bien en sus ocupantes. No se baje a la loca, porque podrían asaltarlo.

Si está en la calle, restaurante o cualquier otro lugar abierto, esté siempre atento y cuide sus pertenencias, que debe vigilar siempre.

Alerta si llega en carro a su casa, abra bien los ojos a la hora que abre el portón, los ‘raqueteros’ estan ‘marcando’ a las víctimas y son capaces de disparar sin piedad.

Si es víctima de asalto, no oponga resistencia. Enfrentarlos podría costarle la vida”.

Pucha, mi amigo Gary tiene mucha razón. Me voy, cuídense.