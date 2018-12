El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un sabroso picante de mondongo con arrocito blanco, rocotito molido y una jarrita de anís caliente para la buena digestión. “María, el tiempo pasa volando y ya estamos en diciembre, el mes más festivo del año por la Navidad y el Año Nuevo. Hay que recordar que estas fechas deben servir para unir más a la familia, cuidar a los hijos y hacer el bien al prójimo, ahora que se ven tantos casos cada vez más atroces.

Lo malo de este mes es que la gente se estresa mucho. Hay griteríos, empujones, mentadas de madre, tráfico intenso, conductores que no respetan las reglas de tránsito, padres que discuten con sus hijos adolescentes que solo buscan divertirse sin ningún control, embarazos no deseados y delincuentes dispuestos a matar por un celular. Aquí algunos consejos para llegar bien al próximo año:

- Deje de tocar el claxon como loco y mucho menos frente a hospitales. Respete su vida y la de los demás. Sea consciente no solo si es que lleva pasajeros, sino por las personas alrededor: niños, gestantes, ancianos y enfermos.



- Evite arrojar bolsas y cáscaras de frutas a las calles. Igualmente, no contamine el mar ni los ríos. Demuestre su cultura, cuide el medio ambiente.

- Use su tarjeta de crédito responsablemente. Piense bien antes de comprar o endeudarse. Haga su presupuesto. No se aflija si no hay para muchos regalos.



- Los niños están en la última recta del año. Apóyelos en sus tareas y no los deje solos en la calle ni los mande a comprar, ni siquiera a la esquina.

- Levántese de buen ánimo. Si ayer no fue un buen día, hoy puede serlo y está en usted poner las ganas. Practique algún deporte. Relájese.



- Reflexione qué hizo mal para así poder mejorar. Siempre hay cosas, que tras una evaluación, se pueden corregir. Incluso lo bueno se puede mejorar más.

- Evite vincularse con gente de mal vivir, puede terminar en la cárcel si comete algún acto ilícito.



- Cuídese de los estafadores, no preste su DNI a nadie, pues algunos lo utilizan para enviar drogas o billetes falsos al extranjero.

- Esté atento en las calles, en estas fechas aumentan los robos y asaltos al paso.



- Piense en Dios. Recordar el nacimiento de Jesús nada tiene que ver con correteos, plata, fiestas ni exceso de licor.

- Siempre es bueno tener sueños, metas, esperanza. Se acerca el 2019, un nuevo año, una oportunidad más para que nos vaya mejor”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.