Mi amigo, el fotógrafo Gary, me cuenta que en sus comisiones diarias, de día y de noche, ve a muchos irresponsables que rompen la cuarentena y se niegan a quedarse en casa. “María, en estos días en que se debe permanecer en el hogar, una manera de pasar lindos momentos en familia es viendo una película con canchita pop corn. Te nombro algunas, un poco antiguas pero buenas, para chicos y grandes, pero no abundo en detalles para no quitarle la emoción a quienes no las vieron:

Hachiko (‘Siempre a tu lado’, en español). Es la conmovedora historia de un perro que sigue fiel a su dueño aún varios años después de la muerte de este. Hay dos versiones, la norteamericana (2009, protagonizada por Richard Gere) y la japonesa (1987), esta última la original. Está basada en la verdadera historia de Hachiko, un perro nipón de raza akita, al que incluso le hicieron una escultura en bronce. Altamente recomendable para verla con los chicos.

Jurassic Park. Dirigida por Steven Spielberg en 1993. La trama se desarrolla en un parque de diversiones con dinosaurios clonados que escapan de su encierro y atacan a un grupo de personas que vivirán grandes aventuras. Protagonizada, entre otros, por Jeff Goldblum (el mismo de ‘La mosca’), Sam Neill (‘La profecía III’) y la ganadora del Oscar, Laura Dern. Muy entretenida.

Toy Story. Se estrenó en 1995 y es el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine. Una entrañable cinta en la que un grupo de juguetes vivientes atraviesan distintas peripecias. El aclamado Tom Hanks prestó su voz al muñeco vaquero Woody y Tim Allen (de la serie noventera ‘Mejorando la casa’) como Buzz Lightyear, quien popularizó la frase ‘Hasta el infinito y más allá’. Este personaje se inspiró en el astronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna. La saga llega hasta ‘Toy Story 4’.

¡Querida, encogí a los niños!. De 1998. Los efectos visuales no son tan espectaculares como los de ahora, pero igual la película es divertida. El inventor Wayne Szalinski (Rick Moranis, de ‘Los Cazafantasmas’) crea una máquina que por error reduce a sus dos hijos y a los del vecino al tamaño de insectos. El jardín de su casa es para ellos una inmensa selva con terribles peligros.

Titanic. Recomendada para los románticos. Dirigida por James Cameron, se estrenó en 1997. Basada en el hundimiento del transatlántico RMS Titanic, en su viaje inaugural desde el puerto inglés de Southampton a Nueva York, en 1912, tras chocar con un iceberg. Conmovedora y con excelentes efectos especiales. Con esta cinta, Leonardo DiCaprio logró fama mundial, al interpretar al muchacho pobre Jack Dawson, quien se enamora de Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), quien es de otra clase social”. Le haré caso a Gary y veré algunas con mis hijos y mi esposo. Me voy, cuídense.