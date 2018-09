El Chato Matta llegó al restaurante por un cebiche de bonito y un arroz con mariscos con su quesito rallado encima y ajicito molido. Para calmar la sed, se pidió una jarrita de chicha morada, que es buena para evitar el cáncer. “María, el gran Pancholón me estuvo reventando el teléfono. Ya se había bajado una botella de Cartavio XO con una bailarina de un programa de televisión y con el famoso doctor Chotillo y estaba movidito.



‘Chatito, me dijo, tú eres mi hermano, el único en este mundo de traidores y puñaleros, de los que te volteas y te maletean a forro. Esta noche la hacemos. Tengo cancha libre, no te tires para atrás. Yo mismo soy con el roncito, las alitas al limón y un par de pantaloncitos nuevos. Cuando llegué, cantaba una salsita del menor de los Cartagena: ‘Infidelidad es lo que tú me hiciste solo por vanidad/ El amor no se lleva como a una cartera/ así nada más/ Infidelidad es un acto cobarde/ de traición y maldad/ Tú no tienes remedio y a mí solo me queda volver a empezar...’.

Pancho me abrazó, me dio un beso en la mejilla como en ‘El padrino’ y le dijo al cirujano: ‘Chotillo, una vez te partí, pero ya cambié. Reconozco que te has portado bien con mis amigos y hasta los operaste gratis. Yo te formé en el mundo de la canallada, los rapiditos y el dame que te doy. Veo que se te van los ojos por mi flaca, la deseas, y quieres sacarte la espina porque te atrasé con la mujer que te ibas a casar. Ya me contaron que andas detrás de una anfitriona que te basurea, y hasta quieres pagar capricho. No seas malo, tantos años caminando conmigo y no eres parador. Aquí va un adelanto de algunos tips, que recopilaré en un libro para los chicos que están empezando a gatear.

1. Nunca te dejes llamar ‘sponsor’. Los salvavidas están en la playa. Primero, te pican para el pasaje. Después, para los estudios. Te florean con el falso embarazo. Al final, terminan desplumándote.



2. Amigos no hay, cuando se trata de mujeres. Pero sí hay gente que respeta y tienes que tarifarlos. Los partidores se presentan como ‘buenitos’ y están pulseando a tu mujer a tus espaldas.

3. Uno no se casa para controlar a la mujer. Por eso, escoge bien. Si la chequeas mucho, hay desconfianza. Es un suicidio mental. Te matas lentamente.



4. El arte dramático abunda en la calle. Cada vez salen nuevas promociones de actrices mejores que Tilsa y Milett. Vive la vida. Conoce mundo. Hoy, el ‘te amo’ es como decir ‘buenos días’. Si te la crees, ya fuiste. Ah, cuídate de las ‘Castigadoras’, esas te siembran en una y mandan videos, correos y audios a la televisión por un billete.

5. Los patanes y papirriquis no son competencia. Ser calidad y caballero es la mejor estrategia con las mujeres. A veces un gesto, un detalle, vale más que un cacharro bonito y billetera gruesa. Recuerda que a Brad Pitt, Richard Gere y George Clooney los cuernearon’”. Me voy, cuídense.