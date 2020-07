Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante para llevarse un sabroso lomo saltado bien jugosito, papas amarillas crocantes y ajicito molido. “María, debido a la terrible pandemia que estamos viviendo, este 28 de julio será recordado de acá a muchos años. Los peruanos que están en el extranjero se emocionan y lloran al cantar, por ejemplo, un ‘Contigo Perú’, del maestro Augusto Polo Campos, que es considerado el segundo himno de la patria. ‘Cuando despiertan mis ojos y veo/ que sigo viviendo contigo Perú/ Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida Contigo Perú/ Tú eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos Contigo Perú/Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores Contigo Perú.... Los peruanos amamos a nuestro país. Nuestros símbolos patrios representan 199 largos años de independencia, casi dos siglos de historia, de episodios gloriosos, fracasos y resurgimiento. Nos ayudan a identificarnos con nuestro país, con sus costumbres y tradiciones, con su gente. En un mundo globalizado, lleno de mezclas culturales, no podemos olvidar nuestros orígenes, el legado de nuestros ancestros, todo eso que nos da identidad.

Existen diferentes teorías sobre el origen del color de nuestra bandera. La más famosa es esa que dice que un grupo de parihuanas que vio el general José de San Martín eran de color blanco en el medio y rojo a los costados. Algunos afirman que don José tomó los colores de Argentina y Chile, países del Ejército Libertador. También afirman que es blanca por la pureza de sentimientos y roja por la sangre derramada por nuestros héroes y mártires. Poco después de que el libertador proclamara nuestra Independencia en 1821, realizó un concurso para elegir el himno con el nombre de ‘Marcha Nacional del Perú’.

Fueron siete composiciones que entraron en disputa y finalmente se decidió por adaptar la musicalización de José Bernardo Alcedo. Las letras fueron compuestas por José de la Torre Ugarte y fue Rosa Merino quien las interpretó por primera vez. Nuestro escudo está compuesto por tres elementos: la vicuña, que representa al reino animal; el árbol de la quina, al reino vegetal; y la cornucopia, a las riquezas de nuestro país. La escarapela no es un símbolo patrio oficial porque no está en el decreto de ley, pero sigue siendo un distintivo que llevamos con vistosidad en el pecho. Estamos a solo un año del esperado Bicentenario. Vivimos en un país hermoso y maravilloso, debemos sentirnos orgullosos de su historia, su cultura, sus héroes, sus riquezas naturales y todo lo que encierra este país que nos vio nacer. No perdamos la fe, la pandemia pronto pasará y saldremos adelante Contigo Perú”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.